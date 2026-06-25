Takéto zemetrasenie sa nestalo 125 rokov, hrozí 100-tisíc obetí: Seizmológ vysvetľuje, čo sa stalo vo Venezuele

Zemetrasenie vo Venezuele.

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
S našimi otázkami sme sa obrátili na seizmológa Kristiána Csicsaya z Ústavu vied o Zemi SAV.

Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia s magnitúdou nad 7 v priebehu pár minút, čo z tejto udalosti robí jednu z najhorších a najsilnejších prírodných katastrof v krajine za posledných sto rokov. Táto katastrofa udrela do prostredia hlbokej ekonomickej, politickej a humanitárnej krízy.

Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré v noci na štvrtok zasiahli Venezuelu, napoludnie stúpol na 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených. Podľa agentúry AP o tom informovala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Pomoc Venezuele medzičasom prisľúbili ďalšie štáty vrátane viacerých európskych, informuje TASR.

Sever Venezuely najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé s magnitúdou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas, informoval Americký geologický úrad (USGS).

Naposledy pred vyše 125 rokmi

Najväčšie škody hlásia z venezuelského štátu La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili desiatky budov. V pobrežnom meste Catia la Mar boli prerušené dodávky elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach alebo hľadaním svojich príbuzných.

Zemetrasenie vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Minister vnútra Diosdado Cabello vyzval ľudí v postihnutých oblastiach, aby opustili svoje domovy a na viacerých miestach preventívne prerušili dodávky plynu. „Máme tu niekoľko poškodených budov a nechceme, aby došlo k akejkoľvek nehode súvisiacej s únikmi plynu,“ povedal.

Viaceré európske štáty už prisľúbili Venezuele pomoc. Francúzsko poskytne 85 záchranárov, Nemecko šesť dopravných vojenských lietadiel a Španielsko 54 vojenských záchranárov.

Naposledy zasiahlo Venezuelu silnejšie zemetrasenie 29. októbra 1900. Malo magnitúdu 7,7 a „spôsobilo rozsiahle škody na kostoloch, verejných budovách a domoch v meste“, uviedlo USGS. Krajina leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú Karibská a Juhoamerická platňa. K silnému zemetraseniu tam došlo aj v roku 1967, keď v Caracase spadlo viacero budov a zahynulo celkovo 240 ľudí. Doteraz najväčšie otrasy však v krajine zaznamenali ešte v roku 1812, keď zahynulo 30 000 ľudí.

Najviac poškodenou oblasťou po aktuálnom zemetrasení je štát La Guaira ležiaci na pobreží severne od Caracasu. Hlásia odtiaľ desiatky zrútených budov.

Zemetrasenie vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Keďže išlo o mimoriadne masívne zemetrasenie, s našimi otázkami sme sa obrátili na seizmológa Kristiána Csicsaya z Ústavu vied o Zemi SAV.

Americká geologická služba odhaduje až 100-tisíc obetí. Je tento scenár podľa vás reálny?

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Nedá sa vylúčiť ani tento scenár. Múdrejší budeme po pár dňoch a týždňoch. V prípade Venezuely na počet obetí a mieru vzniknutých škôd dosť vplýva aj úroveň vybudovanej infraštruktúry, kvalita stavieb atď., a, samozrejme, nedajú sa vylúčiť tzv. sekundárne efekty, ktoré sú spojené so zemetraseniami a samotné zemetrasenie ich vyvolá, pričom práve tieto sekundárne efekty spôsobia najväčšie škody tak na majetku ako aj na ľudských životoch.

Išlo o zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Sú takéto rýchle otrasy za sebou bežné?

Pri takýchto silných zemetraseniach to nie je výnimočný jav. Spomeňme si na február 2023, keď v hraničnej oblasti Turecka a Sýrie došlo v priebehu pol dňa k dvom silným zemetraseniam s magnitúdom 7,8 a 7,7 na odlišných zlomových systémoch, ktoré ale boli blízko seba.

Ak by sa takéto zemetrasenie odohralo napríklad u nás, boli by škody menšie?

Nemáme informácie o tom, že by na dnešnom území Slovenska došlo k takémuto silnému zemetraseniu, odkedy sa tu objavili prví ľudia. V minulosti, keď sa formovali Tatry pred 15 až 20 miliónmi rokov a fungovala subdukčná zóna, keď sa európska platforma podsúvala pod karpatský blok, muselo dôjsť aj k podobne silným zemetraseniam.

Zemetrasenie vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Čo sa dá očakávať v najbližších hodinách? Hrozia dotrasy?

Pri takýchto silných zemetraseniach je bežným javom, že v postihnutom regióne sa zvýši seizmická aktivita, kedy prístroje na seizmických staniciach zaznamenajú až stovky dotrasov na dennej báze. Čím sú zemetrasenia slabšie, tým je ich počet väčší.

Nedejú sa ničivé zemetrasenia v poslednom čase nejako často?

Nič nezvyčajné sa vo svete nedeje, čo sa týka počtu silných či slabších zemetrasení. Treba si uvedomiť, že geologický čas plynie inak ako ten čas, ktorý my ako ľudia vnímame. V geologickom meradle je sto rokov ako lusknutie prstom.

V priebehu niekoľkých sekúnd prišli tisíce ľudí vo Venezuele o pocit bezpečia, svoje domovy a istotu zajtrajška. Silné zemetrasenia zanechali za sebou rozsiahle škody a rodiny, ktoré potrebujú okamžitú pomoc. V reakcii na ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli Venezuelu, spúšťa organizácia Človek v ohrození verejnú zbierku a kampaň na pomoc ľuďom v oblastiach postihnutých katastrofou.

Prispieť je možné prostredníctvom darovacej stránky Človeka v ohrození alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 837. 

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