Na platforme Vinted vraj predávali deti: Objavili sa tam zvláštne inzeráty, prípad rieši polícia

Zvláštny inzerát na Vinted

Foto: TikTok - _sunflower_1995 (reprofoto)/Unsplash

Roland Brožkovič
K celej situácii sa oficiálne vyjadrilo aj vedenie samotnej platformy.

Známa internetová platforma Vinted, ktorá slúži na predaj oblečenia a tovaru z druhej ruky a stala sa mimoriadne populárnou formou udržateľného nakupovania, čelí v posledných dňoch vlne šokujúcich obvinení. Na sociálnych sieťach začali masovo kolovať príspevky a videá, podľa ktorých má cez tento populárny bazár prebiehať nelegálny obchod s deťmi.

Podozrenia vyvolali bizarné ponuky, kde predávajúci inzerovali obyčajné plyšové hračky za tisíce eur, pričom popisy obsahovali neštandardné a znepokojujúce údaje ako napríklad „chlapec, 10 mesiacov, 70 cm“. Práve tieto indície viedli časť internetových používateľov k záveru, že ide o šifrované ponuky. Na tému upozornil portál CNN Prima News, na základe správy nemeckého webu WDR.

Logo vinted a žena pozerajúca do telefónu
Foto: Facebook (Vinted) / Pexels

Možný trolling

Prípadom sa už intenzívne zaoberajú policajné zložky v Nemecku. Tí potvrdili, že v poslednom čase evidujú výrazný nárast hlásení od občanov. Hoci úrady plne chápu reakcie verejnosti, zároveň situáciu upokojujú a varujú pred unáhleným šírením nepotvrdených informácií.

@_sunflower_1995 Wie krank ist unsere Gesellschaft eigentlich geworden? Es macht mich fassungslos und wütend, dass Kinder offenbar auf Plattformen wie Vinted wie Waren behandelt oder sogar „angeboten“ werden. Kinder sind keine Gegenstände, keine Produkte und keine Handelsware. Sie verdienen Schutz, Liebe und Sicherheit. Menschen, die Kindern so etwas antun, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Solche Fälle dürfen nicht verschwiegen werden – sie müssen öffentlich gemacht und konsequent verfolgt werden. Wegsehen ist keine Option. Es ist erschreckend, wie weit manche Menschen gehen und wie wenig Mitgefühl sie für die Schwächsten unserer Gesellschaft haben. Jedes Kind hat das Recht auf eine unbeschwerte Kindheit und ein sicheres Umfeld. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Kinder gefährdet oder ausgebeutet werden. Die Gesellschaft muss hinschauen, handeln und Kinder schützen. Denn wer Kinder nicht schützt, versagt als Gemeinschaft. #viral #f #support #for #you ♬ Originalton – 🥀Jessy🥀

K celej situácii sa oficiálne vyjadrilo aj vedenie samotnej platformy. To ubezpečilo verejnosť, že interné preverovanie nenašlo žiadne dôkazy o prepojení spomínaných ponúk s predajom detí. Nezvyčajné popisy s vekom či výškou podľa nich v skutočnosti vyjadrujú len odporúčanú cieľovú skupinu pre danú hračku a premrštené finančné sumy môžu byť iba súčasťou vyjednávacej stratégie predajcov.

V mnohých ďalších prípadoch pritom zrejme ide o “trolling”. Spoločnosť však dodáva, že incidenty neberie na ľahkú váhu a pri objasňovaní spolupracuje s vyšetrovateľmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Modus na poslednú chvíľu ruší koncert na festivale Rock pod Kameňom: Organizátori dnes s kapelou…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac