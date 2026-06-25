Na platforme Vinted vraj predávali deti: Objavili sa tam zvláštne inzeráty, prípad rieši polícia

Známa internetová platforma Vinted, ktorá slúži na predaj oblečenia a tovaru z druhej ruky a stala sa mimoriadne populárnou formou udržateľného nakupovania, čelí v posledných dňoch vlne šokujúcich obvinení. Na sociálnych sieťach začali masovo kolovať príspevky a videá, podľa ktorých má cez tento populárny bazár prebiehať nelegálny obchod s deťmi.
Podozrenia vyvolali bizarné ponuky, kde predávajúci inzerovali obyčajné plyšové hračky za tisíce eur, pričom popisy obsahovali neštandardné a znepokojujúce údaje ako napríklad „chlapec, 10 mesiacov, 70 cm“. Práve tieto indície viedli časť internetových používateľov k záveru, že ide o šifrované ponuky. Na tému upozornil portál CNN Prima News, na základe správy nemeckého webu WDR.
Možný trolling
Prípadom sa už intenzívne zaoberajú policajné zložky v Nemecku. Tí potvrdili, že v poslednom čase evidujú výrazný nárast hlásení od občanov. Hoci úrady plne chápu reakcie verejnosti, zároveň situáciu upokojujú a varujú pred unáhleným šírením nepotvrdených informácií.
@_sunflower_1995 Wie krank ist unsere Gesellschaft eigentlich geworden? Es macht mich fassungslos und wütend, dass Kinder offenbar auf Plattformen wie Vinted wie Waren behandelt oder sogar „angeboten“ werden. Kinder sind keine Gegenstände, keine Produkte und keine Handelsware. Sie verdienen Schutz, Liebe und Sicherheit. Menschen, die Kindern so etwas antun, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Solche Fälle dürfen nicht verschwiegen werden – sie müssen öffentlich gemacht und konsequent verfolgt werden. Wegsehen ist keine Option. Es ist erschreckend, wie weit manche Menschen gehen und wie wenig Mitgefühl sie für die Schwächsten unserer Gesellschaft haben. Jedes Kind hat das Recht auf eine unbeschwerte Kindheit und ein sicheres Umfeld. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Kinder gefährdet oder ausgebeutet werden. Die Gesellschaft muss hinschauen, handeln und Kinder schützen. Denn wer Kinder nicht schützt, versagt als Gemeinschaft. #viral #f #support #for #you ♬ Originalton – 🥀Jessy🥀
K celej situácii sa oficiálne vyjadrilo aj vedenie samotnej platformy. To ubezpečilo verejnosť, že interné preverovanie nenašlo žiadne dôkazy o prepojení spomínaných ponúk s predajom detí. Nezvyčajné popisy s vekom či výškou podľa nich v skutočnosti vyjadrujú len odporúčanú cieľovú skupinu pre danú hračku a premrštené finančné sumy môžu byť iba súčasťou vyjednávacej stratégie predajcov.
V mnohých ďalších prípadoch pritom zrejme ide o “trolling”. Spoločnosť však dodáva, že incidenty neberie na ľahkú váhu a pri objasňovaní spolupracuje s vyšetrovateľmi.
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