Taylor Swift chystá svadbu roka, má byť už o pár dní: Rezervovala si slávnu halu v New Yorku

Taylor Swift a Travis Kelce patria medzi najsledovanejšie páry súčasnosti a každá nová informácia o ich súkromí okamžite vyvoláva obrovský záujem. Najnovšie sa pozornosť presúva do New Yorku, kde sa podľa viacerých indícií chystá veľkolepé podujatie.
Podľa informácií magazínu The New York Times si Taylor Swift prenajala Madison Square Garden na víkend okolo 4. júla. Všetko naznačuje tomu, že nejde o obyčajnú spoločenskú akciu, ale o niekoľkodňovú oslavu, ktorá môže súvisieť so svadbou speváčky a hviezdy amerického futbalu Travisa Kelceho. Hoci ich zástupcovia situáciu verejne nekomentujú, prípravy v New Yorku, hotelové rezervácie aj žiadosť o uzavretie ulíc okolo arény vyvolali množstvo špekulácií.
Madison Square Garden má byť centrom osláv
Jedna z najväčších otázok tohto leta znie jasne: kedy a kde sa Taylor Swift a Travis Kelce vezmú? Odpoveď síce zatiaľ oficiálne nepadla, no nové informácie smerujú k Madison Square Garden, jednej z najznámejších arén na svete. Podľa The New York Times sa má 2. júla v aréne konať komornejšie stretnutie približne pre 100 hostí.
O deň neskôr, 3. júla, by mala nasledovať oveľa väčšia oslava, na ktorej by sa mohlo zúčastniť približne 1 000 ľudí. Hovorí sa aj o možných vystúpeniach na pódiu, čo pri Taylor Swift okamžite vyvoláva predstavy o podujatí, ktoré by mohlo pripomínať skôr exkluzívny koncert než klasickú svadobnú recepciu.
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Prípravy však podľa dostupných informácií presahujú samotnú arénu. V New Yorku mala byť podaná žiadosť o uzavretie ulíc v okolí Madison Square Garden od 2. júla do poludnia 4. júla. Niekoľko členov tímu Kansas City Chiefs si údajne rezervovalo hotelové izby v hoteli Marriott Marquis na Times Square na dátumy okolo 3. júla.
Policajti Amtraku, ktorí dohliadajú na stanicu pod arénou, mali byť upozornení, že cez víkend okolo 4. júla môžu očakávať svadbu Swiftovej.
Súkromie, bezpečnosť aj miesto pre veľkolepú šou
Madison Square Garden síce nie je miesto, ktoré si človek automaticky spojí so svadbou, pri Taylor Swift a Travisovi Kelcem však dáva zmysel. Aréna ponúka najmä súkromie, bezpečnosť a priestor, kde sa dá celý program pripraviť do najmenších detailov.
Ak by sa súčasťou osláv stali aj hudobné vystúpenia, práve takéto miesto by na to bolo ideálne. Veľkou výhodou je aj to, že hostia a známe tváre sa môžu dostať dovnútra nenápadne, bez priameho kontaktu s davmi fanúšikov či fotografov pred arénou.
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Pri páre, ktorý sleduje celý svet, môže byť práve kontrola nad priebehom a zábermi z podujatia jedným z hlavných dôvodov, prečo by si vybrali práve takýto uzavretý priestor. Newyorský publicista Todd Shapiro prirovnal možnú svadbu, recepciu alebo koncert v Madison Square Garden k podujatiu, ktoré by mohlo mať úroveň „elektrizujúceho Met Gala“.
Fanúšikovia by podľa neho mohli obkľúčiť arénu podobne, ako to robili počas zápasov Knicks, a Newyorčania by mali počítať s hustou premávkou aj zvýšenou prítomnosťou polície.
Fanúšikovia hľadajú odkazy v dátumoch aj symboloch
Taylor Swift je známa tým, že okolo svojej tvorby aj súkromia rada necháva stopy, odkazy a nenápadné náznaky. Jej fanúšikovia preto okamžite začali analyzovať dátumy, miesto aj každú dostupnú informáciu. Dátum 3. júl môže byť pre nich zaujímavý aj preto, že číslo tri má v jej svete viacero odkazov.
Fanúšikovia pripomínajú napríklad prekvapivú 3 a.m. edíciu albumu Midnights či verš z piesne New Year’s Day: „you squeeze my hand three times in the back of the taxi“ (pozn. red.: v preklade „trikrát mi stisneš ruku na zadnom sedadle taxíka“).
Taylor v minulosti organizovala aj známe oslavy 4. júla, čo špekulácie ešte viac podporuje. Pôvodne sa pritom hovorilo, že svadba by sa mohla konať 13. júna v luxusnom hoteli neďaleko jej domu na Rhode Islande.
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Fanúšikovia, ktorí sa tam vybrali, však napokon odišli sklamaní. Aj preto sa teraz pozornosť presunula do New Yorku, kde má speváčka dom v štvrti TriBeCa a ku ktorému sa verejne hlásila aj vo svojej skladbe Welcome to New York.
New York čaká mimoriadne náročný víkend
Ak sa veľké podujatie skutočne uskutoční, New York zažije mimoriadne rušné dni. V rovnakom období sa budú konať oslavy 4. júla, veľký ohňostroj pri príležitosti 250. výročia krajiny, do prístavu majú priplávať historické plachetnice a mesto zároveň očakáva návštevníkov v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale FIFA.
Policajná komisárka Jessica Tisch už upozornila, že súbeh takýchto udalostí bude pre mesto veľkou výzvou. Keď hovorila o oslavách 4. júla, majstrovstvách sveta a možnosti svadby Taylor Swift, ktorú podľa vlastných slov spomenula zo žartu, povedala: „Každá jedna z týchto udalostí by sama osebe bola pre New York veľkou vecou. Všetky naraz sú bezprecedentné a budú znamenať nezvyčajné, povedala by som historické nároky na newyorskú políciu.“
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Starosta Zohran Mamdani však tvrdí, že mesto je pripravené. New York sa podľa neho teší, že privíta návštevníkov z celého sveta. „Pôsobí to ako mesto, ktoré ožíva,“ povedal. Na otázku, či sa plánuje zúčastniť svadby Taylor Swift a Travisa Kelceho, odpovedal s nadhľadom. „Prajem im krásnu svadbu,“ povedal Mamdani a dodal, že jej pieseň Only the Young si vypočuje „doma sám“.
Svadba zatiaľ potvrdená nie je, no prípravy hovoria veľa
Zástupca Taylor Swift sa k informáciám odmietol vyjadriť a verejne ich nepotvrdili ani predstavitelia Madison Square Garden. Stále preto platí, že pár si môže sľuby vymeniť na inom, oveľa súkromnejšom mieste a Madison Square Garden môže slúžiť iba ako priestor na následnú veľkolepú oslavu.
Aj napriek tomu sa New York podľa všetkého pripravuje na udalosť, ktorá by mohla patriť k najdiskutovanejším momentom leta. V prípade Taylor Swift a Travisa Kelceho totiž nejde iba o svadbu dvoch známych ľudí. Pre fanúšikov aj médiá je to udalosť, ktorá sa svojou pozornosťou približuje modernej verzii kráľovskej svadby.
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