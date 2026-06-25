Psa dal do vreca a priviazal o plot: Polícia pátra po páchateľovi, prosí o pomoc

Polícia pátra po páchateľovi, ktorý sa chcel krutým spôsobom zbaviť psa. Ako informovala na sociálnej sieti, k skutku došlo 17. júna v katastrálnom území obce Bojná v okrese Topoľčany.
Doposiaľ neznámy páchateľ umiestnil psa čiernej farby do bieleho vreca z plastovej tkaniny, ktoré zviazal zeleným drôtom a následne priviazal k oploteniu pri asfaltovej ceste vedúcej k obecnému smetisku. Psovi sa podarilo z vreca čiastočne vyslobodiť prehrýzaním materiálu, pričom mu z vreca trčala hlava. Na nebezpečnú situáciu upozornil občan, ktorý psa objavil, miesto fotograficky zdokumentoval, zviera z vreca vyslobodil a prostredníctvom tiesňovej linky 158 privolal políciu. „Následne si psa prevzal starosta obce a zabezpečil jeho umiestnenie do obecného koterca,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat v štádiu pokusu. Polícia vyzýva svedkov udalosti i osoby, ktoré disponujú akýmikoľvek informáciami k stotožneniu páchateľa, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158 alebo zaslali informácie na e-mailovú adresu [email protected].
„Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu, utrpeniu alebo usmrteniu zvieraťa je v rozpore so zákonom. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnila polícia.
Ďalší muž ubil psíka na smrť
Žiaľ, nejde o prvý podobný prípad. Nedávno sme vás informovali o 62-ročnom mužovi, ktorý utýral na smrť ratlíka. Vyšetrovateľ enviropolície vzniesol obvinenie voči 62-ročnému mužovi, ktorý mal podľa doterajších zistení v apríli v obci Habovka na svojom dvore opakovane fyzicky napadnúť malého psa plemena srnčí ratlík. Päťročný pes následkom spôsobených zranení uhynul.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová spresnila, že muž je obvinený pre prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
„Po skutku sa mal muž pokúsiť zbaviť tela zvieraťa. To mal vložiť do plastového vreca a odniesť k rieke Blatná, kde ho ukryl v blízkosti železobetónového panelu. Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní,“ spresnila Vilhanová s tým, že na základe informácií od obyvateľov obce a ďalších získaných indícií bolo telo zvieraťa nasledujúci deň nájdené pri rieke. Hovorkyňa priblížila, že zabezpečené odborné vyjadrenie preukázalo, že pes utrpel viacero závažných poranení. Podľa záverov odborného skúmania mal viacnásobné poranenia v oblasti hlavy, zlomeniny rebier a poškodenie ramenného kĺbu, ktorým následne podľahol.
Nahlásiť chybu v článku