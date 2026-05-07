Myslela si, že je to jej koniec: Zuzana Vačková zažila v New Yorku horor, na letisku na ňu mierili samopalmi

Zabudnutý kufor na letisku môže spôsobiť obrovský problém aj skúseným cestovateľom. Herečka Zuzana Vačková sa o tom presvedčila na vlastnej koži počas návratu z New Yorku, keď sa nevinná nepozornosť zmenila na mimoriadne nepríjemný incident.
Ako si všimol Koktejl, v cestovateľskej šou Na správnej ceste sa herečka Zuzana Vačková podelila o nepríjemnú skúsenosť zo zámoria, na ktorú dodnes spomína s rešpektom. Stačila chvíľa nepozornosti na newyorskom letisku a bežný návrat domov sa zmenil na situáciu, ktorú by si už rozhodne nechcela zopakovať.
Zabudla odovzdať kľúče od auta
Herečka opísala, ako sa po skončení pobytu v New Yorku ocitla na letisku, kde sa chystala odbaviť svoje kufre. „Bola som v New Yorku na letisku. Skončil sa môj výlet do New Yorku a moji priatelia ma doviezli na letisko. Aj s kuframi som prišla na check-in (pozn. red.: odbavenie cestujúcich),“ prezradila.
Počas čakania na odbavenie si uvedomila, že má pri sebe kľúče od auta, ktoré mala odovzdať späť. „Ako som tam čakala, kým mi odbavia kufre, dala som si ruku do vrecka a zistila som, že vo vrecku mám kľúče od auta, na ktorom som sa tam vozila,“ doplnila.
Napadlo jej, že ak s kľúčmi odletí domov, svojim priateľom poriadne skomplikuje situáciu. „Ja s nimi odídem na Slovensko? Ako budú jazdiť po New Yorku?“ spomínala. Okamžite preto vybehla von z letiskovej haly, aby svojich priateľov ešte zastavila. „Tak som vybehla von, zapískala som, lebo tam bola zápcha, mávala som na nich a kričala: „Kľúče som vám zabudla dať! Sorry, sorry! (pozn. red.: prepáčte)“ Dobre, tak už ich mali,“ opísala.
