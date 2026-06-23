Sisa Sklovská otvorene prehovorila o materstve. Po rokoch sa vyjadrila k téme, ktorá zaujíma mnoho ľudí

Sisa Sklovská

Foto: Instagram.com/olyakhomichmakeup, Instagram.com/sisasklovskaofficial

Jana Petrejová
Prečo nemá deti?

Známa speváčka patrí medzi výrazné umelecké osobnosti, ktoré si vybudovali silné meno nielen doma, ale aj v zahraničí. Jej kariéra je plná energie, emócií a silného hlasu, no predsa len jedna oblasť jej života ostala nenaplnená. Čo hovorí na to, že sa nikdy nestala matkou?

V živote niektorých známych osobností sa popri úspešnej kariére a verejnom uznaní objavujú aj témy, ktoré sú oveľa citlivejšie a osobnejšie než všetko, čo vidíme na javisku či obrazovke. Jednou z nich je aj materstvo – a v niektorých prípadoch aj otázka, prečo sa ho napriek túžbe či životným okolnostiam nepodarilo naplniť. Ako sa ukázalo na základe rozhovoru pre Madam Evu, Sisa Sklovská nemá problém o tom hovoriť.

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Bola by nešťastná

S pribúdajúcimi rokmi sa prirodzene otvára otázka rodiny, pokračovania mena a toho, čo zostane po človeku, ktorý celý život tvoril a vystupoval pred publikom. Téma materstva, nenaplnených túžob a životných ciest, ktoré sa vyvíjajú inak, než si človek v mladosti predstavuje, tak v jej prípade naberá hlbší rozmer. Sisa Sklovská je živým príkladom toho, ako rôzne môžu vyzerať osudy úspešných žien.

Ako to sama umelkyňa pomenovala, “nevyšiel jej krok v živote, teda mať dieťatko”. “Tým, že som taká zodpovedná, tak som si uvedomovala, že jednoducho to sa nedá skĺbiť,” priznala Sisa, ktorá stále vystupuje, chodieva na rôzne akcie a zúčastňuje sa na nových projektoch. Na nedostatok práce sa rozhodne nemôže sťažovať, a hoci niektoré ženy to zvládajú, ona by to nedala.

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“Ja viem, že moje kolegyne, operné speváčky napríklad, majú deti, aj tri, a stále spievajú v SND a nejakým spôsobom to zvládli. Lenže oni boli angažované, ja som tiež bola, ale ja som to nemohla robiť. Bola by som nešťastná v tej opere, keby som nič iné nemohla. Lebo tam ideš vlastne z diela do diela. Nechceli ma púšťať do muzikálových divadiel,” objasnila Sisa Sklovská.

Mrzí ju jedna vec

Podľa jej slov by sa to nedalo fyzicky zvládnuť. “Vedela som, že toto ja nedám, a aby to opatroval niekto iný, to by sa mi nepáčilo. Proste, nevyšlo to,” poznamenala stručne a jasne. Hoci sa často stáva, že žena je s tým zmierená, no po rokoch sa objaví smútok a ľútosť, u speváčky to tak nie je. Rázne to odmietla.

Na druhej strane, predsa len z jej slov bolo cítiť, že jej to nie je úplne jedno. “Bolo by to pekné, ak by som mala nasledovateľa. Nemám komu svoje meno odovzdať. To meno Sklovská zanikne, pretože ho nemám komu dať. Z rodiny žijú už len dvaja bratranci, ktorí nie sú ženatí a nemajú deti. Takže my sme traja s týmto menom,” prezradila Sisa.

Sisa Sklovská
Foto: SITA

Padla dokonca aj otázka, či to náhodou s Jurajom neskúšali a jednoducho im to nevyšlo. “Nie, žiadne nejaké umelé oplodnenie. To sme neskúšali,” dodala speváčka, ktorá nemusí mať hlavu v smútku. Hoci nikdy nezistí, aké je to byť matkou, zostane po nej veľa tvorby. “To vôbec nie je zlé,” usmiala sa Sisa.

Ako vníma starnutie?

Zo speváčky by si mnohé ženy mohli brať príklad. Je plná života, úsmevy rozdáva na všetky strany a spolu so svojím Jurajom si užívajú každý piatok ruch mesta a pretancujú na diskotéke celú noc. Očividne sa nechystajú spomaliť.

Sisa si starnutie nepripúšťa. “Veľmi sa hnevám na svoje rovesníčky, ktoré rozprávajú, že ja som stará trúba alebo stará ropucha, a to sú mladšie odo mňa. Veľmi sa hnevám, že niečo také pustia z úst von. Karhám ich za to. Hovorím im, že to, ako o sebe rozprávate, však to nemôžete,” vyšla s pravdou von.

Je za tým aj jej nastavenie. “Viem to číslo, koľko mám rokov, lebo s tým nič neurobím, ale ja som večný optimista, dobre naladený človek, a to veľmi pomáha psychicky. Som taká odmalička. Ja som sa tak narodila, verím v dobro a nerozmýšľam vôbec negatívne,” ozrejmila na záver spevácka diva, ktorá si pritom v mladosti prešla temným obdobím.

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