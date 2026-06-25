Dara Rolins sa už čoskoro stiahne zo šoubiznisu: Speváčka prehovorila o konkrétnych plánoch aj svadbe 

Speváčka Dara Rolins

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Jana Petrejová
Čaká ju pauza, rodina aj svadobné plány. 

Popová speváčka sa opäť postarala o poriadnu dávku emócií a energie, tentoraz počas svojho vystúpenia v Rajeckých Tepliciach. Tým sa postarala o nezabudnuteľnú atmosféru plnú spevu a tanca. Bohužiaľ, išlo však o jedno z jej posledných vystúpení. 

Začiatok leta sa už automaticky spája s otvorením novej sezóny kúpeľov Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Tentoraz však bol dôvod na oslavu dvojnásobný, keďže kúpele oslavujú už svoje 30. výročie, ako uviedli Topky. Vystúpili tam tak rôzni umelci vrátane Dary Rolins, ktorá priviedla dav do varu.

Pomaly prichádza čas na zmenu

Slávnostný program pri bazénoch prilákal množstvo návštevníkov. Ako sama priznala, kúpele v nej vynárajú nostalgiu, keď do Rajeckých Teplíc chodievali jej rodičia. “Som tu rada, lebo je tu veľmi pekná energia vo vzduchu a aj ľudia, ktorých tu stretávam, sú takí ukľudnení,” poznamenala speváčka, ktorá nemusí byť v bazéne, aby si odpočinula.

Už neraz Dara spomenula, že sa chystá spraviť zásadný krok vo svojom živote. Po rokoch vysokého pracovného tempa si plánuje dať na nejakú dobu prestávku a stiahne sa z verejného života. Vystúpenie na otvorení letnej sezóny špičkových kúpeľov bolo jedno z jej posledných.

“Ešte ma čakajú dve a potom si beriem voľno. Rok, možno rok a pol, možno dva. Uvidím, ako sa mi bude chcieť, respektíve ako sa mi nebude chcieť. Ale mám medzitým plány a zaujímavý projekt, ktorý chcem v hlave prichystať, takže odchádzam preto, aby som sa mohla znova vrátiť,“ vyšla s pravdou von popová diva.

Speváčka Dara Rolins
Foto: SITA

Aké má plány?

Dara Rolins sa počas svojej pauzy rozhodne nudiť nebude. “Je toľko vecí, ktoré nestíham a unikajú mi, lebo veď som každý víkend na cestách, vždy vo štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu som mŕtva na sedačke. Potom v pondelok, utorok, stredu a občas vo štvrtok som za mamu a za partnerku, a to je málo času na to, keď sa chceš venovať aj iným veciam,” uviedla speváčka a zároveň odtajnila, čo sa skrýva za jej úspechom. Je za tým samá drina a nedostatok voľného času.

Tentoraz si však povedala “dosť”, chystá sa šliapnuť na brzdu a chce sa viac venovať ľuďom, ktorí sú jej srdcu najbližší. “Chcem byť flexibilná pre Lauru, aby som, keď ma bude potrebovať, mohla kedykoľvek nasadnúť na lietadlo a priletieť. A chcem byť so svojím mužom, chcem zariadiť naše domy. Mám plný zoznam vecí, ktoré mám v pláne riešiť, robiť, venovať sa im a cestovať a čítať,” ozrejmila Dara.

Speváčka Dara Rolins a jej partner Pavel Nedvěd
Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Termín svadby s Nedvědom už majú stanovený

Odkedy speváčku požiadal o ruku jej snúbenec Pavel Nedvěd, mnohých zaujíma, kedy zaznejú svadobné zvony. Hoci nechcela veľa prezradiť a bola tajomná, zdá sa, že počas svojej prestávky si užije svoju svadbu. “Áno, je to tiež na programe,” potvrdila. Presný dátum neprezradila, no, ako sama uviedla, majú ho určený. “Samozrejme,” potvrdila.

Jej rozhodnutie stiahnuť sa na čas z verejného života tak pôsobí ako prirodzený krok, ktorý má speváčke priniesť rovnováhu a nový impulz do budúcnosti. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť nielen na jej návrat na hudobnú scénu, ale aj na ďalšiu kapitolu jej života, ktorá bude zrejme rovnako sledovaná ako jej kariéra.

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