Kúpalisko v Nemecku zaviedlo kontroverzné pravidlo: Ak neviete po nemecky, máte vstup do vody zakázaný

Plagát politickej strany AfD a prírodné kúpalisko

Foto: Facebook (AfD)/ Profimedia

Petra Sušaninová
K zmene pravidiel došlo po tom, ako návštevníci ignorovali pravidlá.

Mnohí ľudia sa tešia na to, ako sa v týchto horúcich dňoch osviežia na kúpalisku či pri jazere. Pri jazere Heidesee v nemeckom Halle sa ale niektorí ľudia neokúpu. Do platnosti totiž vstúpilo pravidlo, že sa v ňom môžu kúpať len ľudia hovoriaci po nemecky. Pochopiteľne, situácia vyvolala vlnu kontroverzie.

Ak nehovoríte po nemecky, neokúpete sa

Ako informuje The Guardian, kúpalisko pod holým nebom vo východonemeckom meste Halle, ktoré odmietlo vstup kúpajúcim, ktorí nehovoria po nemecky, dostalo pokyn, že musí tento zákaz zrušiť. V opačnom prípade mu hrozia právne následky.

Pri jazere Heidesee nedávno zaviedli kontrolu pri vstupe, ktorej cieľom je odfiltrovať návštevníkov, ktorých znalosť nemčiny sa považuje za nedostatočnú na to, aby pochopili bezpečnostné pokyny. Mathias Nobel, riaditeľ kúpaliska, uviedol, že ku kontroverznému kroku pristúpil po sérii prípadov, keď návštevníci ignorovali bezpečnostné pravidlá a upozornenia od plavčíkov. Svoje konanie obhajuje tým, že je za ľudí zodpovedný. Ak by sa niekomu niečo stalo, všetci by prstom ukazovali práve na neho. Dodáva, že smrť nemožno zvrátiť.

Samozrejme, rozhodnutie vyvolalo poriadne pobúrenie. Ľudia hovoria o diskriminácii. Oslovená bola aj antidiskriminačná agentúra, ktorá by mohla podniknúť právne kroky, ak nebude zákaz zrušený. „Predstavte si, aký rozruch by vznikol, keby po nemecky hovoriaci turisti na Malorke museli preukázať znalosť španielčiny alebo katalánčiny, alebo arabčiny pri Červenom mori, skôr než by sa mohli ísť okúpať?“ vyjadril sa jej hovorca.

Ilustračná fotka iného prírodného kúpaliska
Ilustračná foto: Pexels

Úrady aj mesto žiadajú zrušenie zákazu

Zrušenie zákazu žiadajú aj miestne úrady v Halle. Dodávajú, že majiteľ sa nemôže len tak rozhodnúť zakázať vstup celým skupinám z populácie. Navyše, obávajú sa aj poškodenia reputácie mesta, ku ktorej môže dôjsť následkom krokov, ktoré môžu byť vnímané ako xenofóbne. Od rozhodnutia sa rázne dištancuje aj asociácia záchranárov.

Žiaľ, nejde o jediný prípad, v ktorom boli vášne rozpútané pre rasové či jazykové rozdiely. Niektorí si myslia, že za to môže napätá politická situácia v krajine. Politická strana AfD na svojom Facebooku uvádza, že verejné kúpaliská kedysi predstavovali bezpečné zóny na oddych, no v dôsledku nesprávnych politických rozhodnutí sa z nich pocit bezpečia postupne vytráca. AfD zdôrazňuje, že ak niekto nerozumie po nemecky, na kúpalisko nemá čo vstupovať.

Majiteľ kúpaliska Nobel popiera, že by za jeho rozhodnutím boli rasizmus a xenofóbia. Podľa neho je len naozaj veľmi dôležité, aby každý, kto sa príde okúpať, dokázal porozumieť pravidlám a pokynom plavčíkov. Dodáva, že nejde o klasické kúpalisko s bazénom, ale o prírodné kúpalisko, kde pri neopatrnosti môže dôjsť k úrazu. Mesto ho ale upozornilo, že to sa dá dosiahnuť aj inak, napríklad použitím piktogramov, ktoré sú univerzálne pochopiteľné v každom jazyku.

Sezónu otvárajú aj slovenské kúpaliská

Ak vás zaujíma téma kúpalísk, pozrite si našu reportáž z plážového kúpaliska v Banskej Bystrici. Ako sme informovali, pred pár dňami sa v mestskej skupine na sociálnej sieti ozvali miestni obyvatelia, ktorí upozornili, že kúpalisko je síce otvorené, no nie v 100 % stave, čo sa poniektorým nepáči.

Navštívili sme ho minulú sezónu a po roku sme sa sem vybrali opäť. Zistili sme, že plavecký bazén skutočne nie je otvorený, ako avizovali Bystričania, a porovnali sme ceny s minulým letom. Pozrite sa, s akými dojmami sme napokon odchádzali.

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