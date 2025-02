Sharon Stone opísala desivý zážitok, ktorý sa jej takmer stal osudným. Po kolapse nevedela napísať svoje meno

Herecká hviezda nič neberie ako samozrejmosť. Pred niekoľkými rokmi totiž mohlo byť všetko inak a dnes by si už slávu neužívala. Stala sa jej totiž jedna vec, ktorú by nikto nechcel zažiť. Išlo o to najcennejšie, čo človek má, teda o zdravie. Zatiaľ čo u iných znie mozgová príhoda ako nejaké sci-fi, herečke nie je cudzia. Prežila ju na vlastnej koži, pričom mala len jednopercentnú šancu na prežitie. Hrôzostrašná skúsenosť ju posilnila, dnes šíri osvetu o tejto zdravotnej komplikácii a varuje ostatných pred príznakmi mŕtvice.

Písal sa rok 2001, kedy to náhle prišlo. Herečka Sharon Stone takmer prekonala smrteľnú mozgovú príhodu a krvácanie do mozgu. Mala minimálnu šancu na prežitie. „Keď som odišla z nemocnice, stratila som 18 % telesnej hmoty, doslova som ťahala za sebou pravú nohu a nemohla som napísať svoje meno,“ vyšla s pravdou von 66-ročná herečka pre magazín People počas benefičnej akcie organizácie American Heart Association (AHA). Ako ďalej povedala, po mŕtvici si „nemohla na nič spomenúť“.

Bojovala o život i manželstvo

Oscarová hviezda je vďačná za svoj život. „Som tu a stojím tu pred vami vo vysokých podpätkoch. Dokázala som to a môžete to dokázať aj vy,“ povedala herečka, ktorej praskla vertebrálna artéria a spôsobila krvácanie do mozgu, ktoré trvalo až 9 dní. Ako uviedla, neexistovali vtedy rehabilitačné programy, ktoré by jej mohli pomôcť.

„Keď sa mi to stalo, nebol program, ktorý by mi pomohol opäť sa postaviť na nohy a chodiť, a taktiež by zastavil moje koktanie,“ vysvetlila Sharon. „Neexistovala žiadna následná starostlivosť ani poisťovňa, ktorá by pomohla. Nič nebolo. A som si istá, že teraz je toho pravdepodobne ešte menej,“ pokračovala. Aby toho nebolo málo, jej situáciu ešte viac zhoršili problémy v osobnom živote, keďže sa s ňou počas zotavovania rozviedol manžel Phil Bronstein.

Herečka z filmu „Casino“ chce šíriť osvetu o nebezpečnej mŕtvici a o tom, že by aj ostatní mali bojovať o prežitie. „Chcem ľuďom odkázať, že to dokážu. A chcem, aby sa na mňa pozreli a vedeli, že som si tým prešla aj ja. Manžel, ktorý sa so mnou v tej dobe rozvádzal, mi vzal všetko, vrátane celoživotných úspor. Nemala som nič. Prišla som o peniaze a nemala som kariéru,“ priznala Sharon bolestivé obdobie vo svojom živote. Hovorí o sebe, že je hrdá preživšia, keďže jej šance boli minimálne.

