Seriálový sviatok: Na Netflix dorazili nové časti Stranger Things. Na veľkolepé finále si počkáme ešte pár dní

Fanúšikovia Stranger Things na tento moment nedočkavo čakali. Streamovacia služba Netflix priniesla pokračovanie piatej série a pozrieť si tak môžete už jej sedem častí.
Blíži sa koniec
Pri Stranger Things sa červený gigant rozhodol dávkovať nám finálnu sériu postupne a rozdelil ju na tri časti. Teraz nám bola naservírovaná druhá dávka a už čakáme len na samotnú záverečnú časť, ktorú uvidíme budúci štvrtok o druhej hodine ráno. Zatiaľ vám prajeme príjemné sledovanie.
