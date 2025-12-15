Predvianočný darček pre fanúšikov Stranger Things: Netflix zverejnil trailer k ďalším dielom piatej série

Očakávaný trailer k ďalším dielom nedávno predstavenej piatej série seriálu Stranger Things je tu.
Netflix na svojich sociálnych sieťach zverejnil trailer k druhej kapitole piatej série populárneho seriálu Stranger Things.
Tá má premiéru už 25. 12. o 2:00, kedy budú predstavené ďalšie tri epizódy. Finálnej epizódy sa fanúšikovia dočkajú posledný deň tohto roku.
Nový trailer k ďalším dielom seriálu Stranger Things:
