Predvianočný darček pre fanúšikov Stranger Things: Netflix zverejnil trailer k ďalším dielom piatej série

Foto: Netflix

Tomáš Mako
Stranger Things
Druhá kapitola piatej série má premiéru už o pár dní.

Očakávaný trailer k ďalším dielom nedávno predstavenej piatej série seriálu Stranger Things je tu.

Netflix na svojich sociálnych sieťach zverejnil trailer k druhej kapitole piatej série populárneho seriálu Stranger Things.

Tá má premiéru už 25. 12. o 2:00, kedy budú predstavené ďalšie tri epizódy. Finálnej epizódy sa fanúšikovia dočkajú posledný deň tohto roku.

Nový trailer k ďalším dielom seriálu Stranger Things:

