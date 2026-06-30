Hana Lasicová si užila výlet na Srí Lanku: Krása ostrova ju dostala, turistov však bolo málo

Srí Lanka patrí medzi destinácie, ktoré dokážu očariť prírodou, atmosférou aj úplne iným tempom života. Nie vždy však dovolenka ukáže iba pohľadnicovú stránku krajiny, ale aj realitu, ktorá môže turistu prekvapiť.
Spisovateľka a dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej sa na svojom Instagrame podelila o zážitky z dovolenky na Srí Lanke. Nezostala len pri pekných záberoch z exotiky, ale opísala aj to, čo ju počas cesty prekvapilo. Všímala si atmosféru mimo sezóny, prázdnejšie miesta, lacnejšie lety aj to, ako sa do cestovania premieta aktuálna situácia vo svete.
Srí Lanka ju očarila krásou, prekvapil ju však aj miestny chaos
Srí Lanka je pre mnohých dovolenkárov synonymom čajových plantáží, nádherných pláží, zelene, chrámov a pokojnej atmosféry. Aj ona ju vnímala ako výnimočné miesto, no zároveň si všimla aj drobnosti, ktoré k cestovaniu patria a často vytvárajú najsilnejšie spomienky.
Už v úvode príspevku naznačila, že Srí Lanka ju očarila. „Nádherná krajina, Srí Lanka. Aj keď tam všetci vyzerajú, že sú prvý deň v práci…“ napísala.
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Dovolenka mimo sezóny mala výhody
Na Srí Lanku cestovali mimo hlavnej sezóny, čo sa napokon ukázalo ako príjemná voľba. Vyhli sa davom turistov, známe miesta pôsobili pokojnejšie a aj letenky vyšli výhodnejšie. Pri takejto ceste však človek prirodzene rieši aj počasie, najmä keď sa blíži obdobie dažďov.
Obavy sa napokon nepotvrdili. Počas výletu pršalo len raz a aj to iba krátko, takže si krajinu mohli užiť bez väčších obmedzení. „Išli sme mimo sezóny (vždy tak chodíme, keď sa stretávame na pol ceste), ale ešte nebol monzún a pršalo len raz a na chvíľu. Ešte stále vraj bola “dry season”( pozn.red. obdobie sucha),“ poznamenala Hana.
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Cesta mimo sezóny nemusí znamenať pokazenú dovolenku. Niekedy prinesie viac pokoja, menej ľudí a možnosť zažiť krajinu bez davov turistov.
Prázdne miesta pôsobili príjemne
V príspevku spomenula aj to, že Srí Lanka bola počas ich návštevy nezvyčajne prázdna. Pre turistu to môže byť príjemné, keďže má viac pokoja a priestoru. Pre krajinu, ktorá je od cestovného ruchu výrazne závislá, je to však oveľa ťažšia realita.
„Aj kvôli konfliktu na Blízkom východe bolo všade úplne prázdno, čo pre krajinu je dlhodobo devastačné, hoci jednotlivému turistovi sa to môže zdať celkom fajn…“ napísala Lasicová.
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Lacnejšie lety ju prekvapili
Pri plánovaní riešila aj letenky. Prekvapilo ju, že boli relatívne lacné, no pri výbere trasy nerozhodovala iba cena. Lacnejšej možnosti s prestupom v Abu Dhabí sa pre obavy zo situácie na Blízkom východe radšej vyhla.
„Lety boli relatívne lacné, čo ma prekvapilo… ale kupovala som v predstihu a letela som cez Blízky východ, hoci nie s prestupom na Arabskom poloostrove. S prestupom v Abu Dhabí by to bolo ešte lacnejšie, ale netrúfla som si, bála som sa, že niekde ostanem týždne trčať…“ dodala.
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Návrat na Srí Lanku nevylúčila
Napriek obavám z cesty a miestami prázdnej atmosfére si zo Srí Lanky odniesla veľmi pekný zážitok. V príspevku poďakovala Jamiemu Foulstonovi, s ktorým tvorí pár, a naznačila, že by sa tam raz rada vrátila. „Ďakujem, Jamie Foulston, za nádherný výlet. Snáď sa mi raz podarí sa tam vrátiť,“ vyjadrila sa ešte.
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