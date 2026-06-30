Hana Lasicová si užila výlet na Srí Lanku: Krása ostrova ju dostala, turistov však bolo málo

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom

Foto: Instagram (hana_lasicova)

Frederika Lyžičiar
Srí Lanka ju očarila, no priznala aj obavy z cesty.

Srí Lanka patrí medzi destinácie, ktoré dokážu očariť prírodou, atmosférou aj úplne iným tempom života. Nie vždy však dovolenka ukáže iba pohľadnicovú stránku krajiny, ale aj realitu, ktorá môže turistu prekvapiť.

Spisovateľka a dcéra Milana Lasicu a Magdy Vášáryovej sa na svojom Instagrame podelila o zážitky z dovolenky na Srí Lanke. Nezostala len pri pekných záberoch z exotiky, ale opísala aj to, čo ju počas cesty prekvapilo. Všímala si atmosféru mimo sezóny, prázdnejšie miesta, lacnejšie lety aj to, ako sa do cestovania premieta aktuálna situácia vo svete.

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom
Foto: Instagram (hana_lasicova)

Srí Lanka ju očarila krásou, prekvapil ju však aj miestny chaos

Srí Lanka je pre mnohých dovolenkárov synonymom čajových plantáží, nádherných pláží, zelene, chrámov a pokojnej atmosféry. Aj ona ju vnímala ako výnimočné miesto, no zároveň si všimla aj drobnosti, ktoré k cestovaniu patria a často vytvárajú najsilnejšie spomienky.

Už v úvode príspevku naznačila, že Srí Lanka ju očarila. „Nádherná krajina, Srí Lanka. Aj keď tam všetci vyzerajú, že sú prvý deň v práci…“ napísala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Dovolenka mimo sezóny mala výhody

Na Srí Lanku cestovali mimo hlavnej sezóny, čo sa napokon ukázalo ako príjemná voľba. Vyhli sa davom turistov, známe miesta pôsobili pokojnejšie a aj letenky vyšli výhodnejšie. Pri takejto ceste však človek prirodzene rieši aj počasie, najmä keď sa blíži obdobie dažďov.

Obavy sa napokon nepotvrdili. Počas výletu pršalo len raz a aj to iba krátko, takže si krajinu mohli užiť bez väčších obmedzení. „Išli sme mimo sezóny (vždy tak chodíme, keď sa stretávame na pol ceste), ale ešte nebol monzún a pršalo len raz a na chvíľu. Ešte stále vraj bola “dry season”( pozn.red. obdobie sucha),“ poznamenala Hana.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Cesta mimo sezóny nemusí znamenať pokazenú dovolenku. Niekedy prinesie viac pokoja, menej ľudí a možnosť zažiť krajinu bez davov turistov.

Prázdne miesta pôsobili príjemne

V príspevku spomenula aj to, že Srí Lanka bola počas ich návštevy nezvyčajne prázdna. Pre turistu to môže byť príjemné, keďže má viac pokoja a priestoru. Pre krajinu, ktorá je od cestovného ruchu výrazne závislá, je to však oveľa ťažšia realita.

„Aj kvôli konfliktu na Blízkom východe bolo všade úplne prázdno, čo pre krajinu je dlhodobo devastačné, hoci jednotlivému turistovi sa to môže zdať celkom fajn…“ napísala Lasicová.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Lacnejšie lety ju prekvapili

Pri plánovaní riešila aj letenky. Prekvapilo ju, že boli relatívne lacné, no pri výbere trasy nerozhodovala iba cena. Lacnejšej možnosti s prestupom v Abu Dhabí sa pre obavy zo situácie na Blízkom východe radšej vyhla.

„Lety boli relatívne lacné, čo ma prekvapilo… ale kupovala som v predstihu a letela som cez Blízky východ, hoci nie s prestupom na Arabskom poloostrove. S prestupom v Abu Dhabí by to bolo ešte lacnejšie, ale netrúfla som si, bála som sa, že niekde ostanem týždne trčať…“ dodala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Lasicova (@hana_lasicova)

Návrat na Srí Lanku nevylúčila

Napriek obavám z cesty a miestami prázdnej atmosfére si zo Srí Lanky odniesla veľmi pekný zážitok. V príspevku poďakovala Jamiemu Foulstonovi, s ktorým tvorí pár, a naznačila, že by sa tam raz rada vrátila. „Ďakujem, Jamie Foulston, za nádherný výlet. Snáď sa mi raz podarí sa tam vrátiť,“ vyjadrila sa ešte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ivana Gáborík priznala, prečo odmieta beauty spolupráce: Nechce ľuďom ukazovať niečo, čomu sama neverí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac