Chcete fixnú sumu alebo rast o dve percentá? Pozrite sa, ako poisťovne prepočítajú vaše doživotné penzie

Odchod do dôchodku ľuďom zníži príjem, často až o nejakých 45 až 55 percent. Je to tak obdobie, kedy sa mnohí nemôžu spoľahnúť len na pomoc štátu, ale mali by sa sami pripravovať vopred. Mnohí si preto počas života nechávajú časť odvodov presmerovať do dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).
Ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, doživotné dôchodky sú poistné produkty, v ktorých sa poisťovňa zaväzuje vyplácať poistencom dôchodok do konca ich života, pričom sú základnou zložkou druhopilierových dôchodkov, určenou pre široké spektrum sporiteľov.
V praxi to funguje tak, že si poistenec zakúpi od poisťovne dôchodok za sumu nasporenú v DSS. Pri určení sumy tohto dôchodku pritom poisťovňa nemôže okrem veku a nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte zohľadniť žiadne ďalšie individuálne faktory (ako napr. zdravotný stav).
Konkrétny variant doživotného dôchodku si daný záujemca vyberá z ponukového listu. Ponukový list zasiela Sociálna poisťovňa na základe žiadosti poistenca o dôchodok z II. piliera. Doživotný dôchodok sa následne vypláca na základe zmluvy, ktorú daná osoba uzatvorí s poisťovňou, ktorú si sama zvolí. Touto zmluvou sa následne poisťovňa zaväzuje vyplácať doživotný dôchodok v dohodnutej sume do konca života poistenca, bez ohľadu na to, ako dlho bude žiť. Každý z variantov doživotného dôchodku A – D obsahuje 7-ročnú garanciu výplaty.
DÔCHODOK A – Doživotný dôchodok
DÔCHODOK A je základným variantom doživotného dôchodku, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje vyplácať poistencovi dôchodok v rovnakej výške do konca jeho života. V prípade smrti poistenca po uplynutí 7-ročnej garancie sa dôchodok prestane vyplácať a jeho pozostalí nemajú nárok na žiadne dodatočné plnenia.
DÔCHODOK B – Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím
Na rozdiel od DÔCHODKU A sa pri DÔCHODKU B poisťovňa navyše zaväzuje vyplácať po smrti poistenca pozostalostný dôchodok. Pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, akú daná osoba poberala ku dňu svojej smrti. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden alebo dva roky – podľa toho, čo si poistenec v zmluve dohodne s poisťovňou. Ak je pozostalých viac, suma pozostalostného dôchodku sa im rozdelí rovným dielom. Oproti DÔCHODKU A je DÔCHODOK B drahším produktom, t. j. počiatočná výška dôchodku bude nižšia, avšak umožňuje zabezpečiť na určitý čas príjem pre blízkych aj po smrti poistenca.
DÔCHODOK C – Doživotný dôchodok so zvyšovaním
Na rozdiel od DÔCHODKU A, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, pri DÔCHODKU C bude suma vyplácaného dôchodku poistencovi každoročne rásť o vopred určené pevné percento, ktoré poisťovňa garantuje v zmluve. Ak si daná osoba vyberie DÔCHODOK C, bude suma jej dôchodku v porovnaní s DÔCHODKOM A v počiatočných rokoch nižšia, avšak postupne bude rásť. Dohodnuté zvyšovanie dôchodku má poistencovi pomôcť udržať si životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien tovarov a služieb.
DÔCHODOK D – Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím
DÔCHODOK D spája výhody variantov B a C. Tento produkt je najdrahší spomedzi ponúkaných doživotných dôchodkov, avšak pomáha poistencovi chrániť životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien a zároveň finančne zabezpečuje jeho pozostalých po smrti. Pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, akú poistenec poberal ku dňu svojej smrti. Pozostalostný dôchodok sa už ďalej nebude zvyšovať.
Ako by to mohlo vyzerať v praxi
Ministerstvo uviedlo aj príklad, aby ľudia vedeli, ako jednotlivé dôchodky vyzerajú v praxi. V tomto prípade pán Martin požiadal o dôchodok z II. piliera, pričom celú svoju nasporenú sumu 10 000 € previedol z DSS do poisťovne ALFA ako jednorazové poistné. Na základe ponukového listu zo Sociálnej poisťovne si môže vybrať jeden zo štyroch variantov doživotného dôchodku:
- DÔCHODOK A: Poisťovňa mu bude doživotne vyplácať fixnú sumu 50 € mesačne, pričom po jeho smrti nevzniká pozostalým nárok na žiadne plnenie.
- DÔCHODOK B: Pán Martin bude dostávať nižší fixný dôchodok 45 € mesačne, no poisťovňa po jeho smrti zaručuje vyplácanie tejto sumy pozostalým počas dvoch rokov.
- DÔCHODOK C: Dôchodok začína na sume 41,02 € mesačne a každoročne rastie o 2 % (napríklad v 15. roku dosiahne 54,12 € a v 20. roku 59,75 €). Variant však neobsahuje krytie pre pozostalých.
- DÔCHODOK D: Tento kombinovaný produkt spája zvyšovanie dôchodku s pozostalostným krytím. Začína na sume 36,92 € mesačne a rastie o 2 % ročne (v 20. roku dosiahne 53,79 €) – ak by pán Martin v tomto 20. roku zomrel, pozostalí budú po dobu dvoch rokov poberať dôchodok v rovnakej výške 53,79 €.
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