Obľúbený skalný oblúk na Malte už neexistuje. Zrútil sa do mora po skoku turistu a zabil iného turistu

Skalný oblúk na Malte

Ilustračná foto: Unsplash

Matej Mensatoris
Prírodná tragédia a tragédia ľudská v jednom okamžiku.

Najmenší štát Európskej únie – Malta je bohatý na viaceré prírodné krásy. Jednou z nich je, alebo lepšie povedané bol, skalný oblúk, ktorý získal pomenovanie Bozkávajúce slony. Oblúk už ale neexistuje po tom, ako z neho skočil turista do vody a tým spôsobil ešte ďalšiu tragédiu. 

Ako píše New York Post, 26-ročný čínsky turista na vodnom skútri zahynul po tom, ako na neho spadli skaly z oblúka známeho ako Bozkávajúce slony. Na skútri aj spolu so svojou partnerkou prechádzal práve popod, keď z oblúka krátko predtým skočil do vody 32-ročný americký turista.

27-ročná partnerka čínskeho turistu skončila hospitalizovaná v nemocnici s vážnymi zraneniami.

Polícia dokázala situáciu popísať pomocou bezpečnostných kamier, ktoré incident zachytili. Tie sa nachádzali na neďalekom plážovom bare. Potápači následne začali pátrať po tele čínskeho turistu, zatiaľ však bezvýsledne.

Okrem ľudskej tragédie tak nastala aj tragédia v podobe zničenia prírodnej atrakcie, ktorá priťahovala ľudí a turistov.

Azúrové okno sa zrútilo pred takmer desaťročím

Malta je podobnými oblúkmi známa. Asi najznámejším bolo Azúrové okno. To sa objavilo aj vo viacerých filmoch a tiež v prvom diele obľúbeného amerického fantazijného seriálu Hra o tróny z produkcie televíznej stanice HBO. Okrem turistov, ktorí z oblúka často skákali do mora, bol skalný útvar vyhľadávaný aj potápačmi.

O tom, že sa zrúti, vedci uvažovali už od roku 2013, no keď k tomu prišlo v roku 2017, bol to aj tak šok. Vápencový oblúk ležiaci na ostrove Gozo patril na Malte k najnavštevovanejším turistickým atrakciám. Vznikol pred tisícročiami z dvoch zrútených vápencových jaskýň.

Nedávny incident na ostrove

Malta sa v médiách objavila aj začiatkom júna. Ostrovom totiž otriasla obrovská explózia. K výbuchu došlo v časti Magħtab na severe hlavného ostrova a bolo ho počuť zrejme na celom území. V okolí niekoľkých stoviek metrov od výbuchu dokonca tlaková vlna porozbíjala okná.

Po výbuchu začal z miesta stúpať veľký mrak dymu. Podľa informácií sa incident stal v továrni na ohňostroje a výbuchy zábavnej pyrotechniky je vidieť aj na zverejnených videách.

Pri incidente sa ľahko zranili dvaja muži vo veku 67 a 47 rokov, ktorí v čase výbuchu pracovali na neďalekých poliach. Miestna polícia areál zabezpečila a vyzvala obyvateľov, aby sa k miestu nepribližovali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech navštívil Liptov: Ochutnal halušky za 10 eur. Z hotela musel napokon odísť a nájsť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly
Práca snov
Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí: Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenápadne a pomaly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac