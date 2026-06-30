Obľúbený skalný oblúk na Malte už neexistuje. Zrútil sa do mora po skoku turistu a zabil iného turistu

Najmenší štát Európskej únie – Malta je bohatý na viaceré prírodné krásy. Jednou z nich je, alebo lepšie povedané bol, skalný oblúk, ktorý získal pomenovanie Bozkávajúce slony. Oblúk už ale neexistuje po tom, ako z neho skočil turista do vody a tým spôsobil ešte ďalšiu tragédiu.
Ako píše New York Post, 26-ročný čínsky turista na vodnom skútri zahynul po tom, ako na neho spadli skaly z oblúka známeho ako Bozkávajúce slony. Na skútri aj spolu so svojou partnerkou prechádzal práve popod, keď z oblúka krátko predtým skočil do vody 32-ročný americký turista.
27-ročná partnerka čínskeho turistu skončila hospitalizovaná v nemocnici s vážnymi zraneniami.
Polícia dokázala situáciu popísať pomocou bezpečnostných kamier, ktoré incident zachytili. Tie sa nachádzali na neďalekom plážovom bare. Potápači následne začali pátrať po tele čínskeho turistu, zatiaľ však bezvýsledne.
Okrem ľudskej tragédie tak nastala aj tragédia v podobe zničenia prírodnej atrakcie, ktorá priťahovala ľudí a turistov.
Jet skier, 26, crushed to death by Malta's 'Kissing Elephants' archway after US tourist jumped off rock formation https://t.co/ghbBFNrDUy pic.twitter.com/p9vgfUG2KL
— New York Post (@nypost) June 29, 2026
Azúrové okno sa zrútilo pred takmer desaťročím
Malta je podobnými oblúkmi známa. Asi najznámejším bolo Azúrové okno. To sa objavilo aj vo viacerých filmoch a tiež v prvom diele obľúbeného amerického fantazijného seriálu Hra o tróny z produkcie televíznej stanice HBO. Okrem turistov, ktorí z oblúka často skákali do mora, bol skalný útvar vyhľadávaný aj potápačmi.
O tom, že sa zrúti, vedci uvažovali už od roku 2013, no keď k tomu prišlo v roku 2017, bol to aj tak šok. Vápencový oblúk ležiaci na ostrove Gozo patril na Malte k najnavštevovanejším turistickým atrakciám. Vznikol pred tisícročiami z dvoch zrútených vápencových jaskýň.
Nedávny incident na ostrove
Malta sa v médiách objavila aj začiatkom júna. Ostrovom totiž otriasla obrovská explózia. K výbuchu došlo v časti Magħtab na severe hlavného ostrova a bolo ho počuť zrejme na celom území. V okolí niekoľkých stoviek metrov od výbuchu dokonca tlaková vlna porozbíjala okná.
Po výbuchu začal z miesta stúpať veľký mrak dymu. Podľa informácií sa incident stal v továrni na ohňostroje a výbuchy zábavnej pyrotechniky je vidieť aj na zverejnených videách.
Pri incidente sa ľahko zranili dvaja muži vo veku 67 a 47 rokov, ktorí v čase výbuchu pracovali na neďalekých poliach. Miestna polícia areál zabezpečila a vyzvala obyvateľov, aby sa k miestu nepribližovali.
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