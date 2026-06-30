Slovenskí hrdinovia dorazili do Venezuely: Hasiči nemajú dobré správy, preživších nenašli

Slovenský záchranár a trosky budovy

Foto: Facebook -Hasičský a záchranný zbor/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Naši záchranári majú za sebou prvú službu.

Tímu slovenských záchranárov, ktorý v pondelok dorazil do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie. V utorok o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Záchranárom v utorok ráno v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách okolo 6.00 h miestneho času, uviedol HaZZ.

„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca záchranárov vo videozázname na sociálnej sieti. Na miesto príde druhá polovica tímu, ktorá bude pokračovať v pátraní po nezvestných v inom pridelenom sektore.

Pomáha celý svet

Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.

V krajine je pritom po minulotýždňovom zemetrasení aktuálne k utorkovému doobediu nezvestných 43 251 osôb. Vyplýva to z údajov na webovej stránke, na ktorej sú zverejnené fotografie a informácie o nezvestných. Agentúra AP informuje, že prežitie tých, ktorí sú uväznení pod troskami, závisí od mnohých faktorov vrátane počasia a prístupu k vode a vzduchu.

Počet nezvestných osôb oproti pondelku klesol z približne 46.000. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 mŕtvych. Na základe predbežného vyhodnotenia satelitných snímok zverejnených americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) zemetrasenie poškodilo alebo zničilo vyše 58.870 budov.

Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v pondelok upozornil, že čas na záchranu preživších spod trosiek sa kráti. AP s odvolaním sa na odborníkov pripomenula, že ak zranenia týchto osôb nie sú príliš vážne, dokážu prežiť týždeň alebo aj dlhší čas, a to za predpokladu, že nie je príliš teplo alebo zima.

Šance sú už malé

Väčšinu ľudí zachránia v prvých 24 hodinách po katastrofe. Následne podľa odborníkov každým dňom klesajú šance na prežitie. Väčšina obetí je ťažko zranená alebo zavalená pod kameňmi alebo inými troskami. Uväznené osoby majú väčšiu šancu prežiť, ak sú v priestore bez trosiek, ktoré by im mohli spôsobiť vážnejšie poranenia, kým čakajú na záchranu, ako napríklad pod robustným stolom, povedal geofyzik Victor Tsai z Brownovej univerzity.

Zemetrasenie vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Ak v dôsledku zrútenia budovy došlo k požiaru alebo k úniku dymu či nebezpečných chemikálií, znižuje to šance na prežitie, uviedol odborník na reakcie na mimoriadne situácie Joseph Barbera z Univerzity Georga Washingtona.

S pribúdajúcimi dňami je kľúčové mať vodu a vzduch. Barbera poznamenal, že istý čas možno prežiť aj bez jedla, ale šanca na prežitie sa bez vody znižuje. Prežitie uväznených osôb môže ovplyvniť tiež teplota vzduchu, pričom dodal, že pre preživších môže byť rovnako dôležité, aby dostali nevyhnutnú lekársku starostlivosť ešte predtým, ako ich vyslobodia spod trosiek.

Na záchranných operáciách sa vo Venezuele podieľa viac ako 2600 záchranárov z celého sveta spolu s pátracími psami. AP pripomenula, že po zemetrasení a cunami v Japonsku v roku 2011 sa podarilo zachrániť tínedžera a jeho 80-ročnú starú mamu po deviatich dňoch. Rok predtým zachránili na Haiti 16-ročné dievča po 15 dňoch.

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