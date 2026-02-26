Scéna o orgazme zo seriálu Bridgerton nie je pravda, vysvetlila gynekologička. Nové časti sú už na vašej obrazovke

Klaudia Oselská
Bridgerton
Bridgerton je opäť tu.

Už dnes uvidíme nové časti štvrtej série legendárneho Bridgertonu, ktoré sa budú niesť v znamení vášnivej lásky medzi Benedictom a Sophie. Môžete sa tešiť aj na návrat obľúbených postáv.

Ako sme vás už informovali, fanúšikom Bridgertonu Netflix už naservíroval prvú polovicu štvrtej série a mnohí nešetrili nadšením. Benedictova cesta za láskou je inšpirovaná príbehom Popolušky a diváci si to po prvých častiach absolútne zamilovali. Pred niekoľkými minútami na Netflix pribudol aj zvyšok, ktorý si už môžete pozrieť.

Návrat obľúbených postáv

Druhá polovica štvrtej série ich lásku ešte o čosi viac zamotá, ale aj prehĺbi, ako ukázal trailer. Do deja sa vráti aj Antony Bridgerton spolu so svojou manželkou, fanúšikovia sa tak môžu tešiť na návrat ďalších obľúbených postáv.

Francescina snaha o bábätko

V prvých štyroch častiach štvrtej série sme mohli vidieť, ako Francesca Bridgerton spolu so svojím manželom Johnom Sterlingom riešia ich neúspešnú snahu o splodenie bábätka. Pričom John Francesce povedal, že k otehotneniu môže pomôcť, ak žena dosiahne orgazmus.

Tento mýtus však gynekologička vyvrátila.Žena môže otehotnieť úplne rovnako s orgazmom aj bez neho. Na počatie stačí, aby sa životaschopné spermie dostali do pošvy a ďalej do maternice a vajíčkovodov, kde môžu stretnúť vajíčko v čase ovulácie. Ženský orgazmus nie je podmienkou oplodnenia, môže mierne podporiť pohyb spermií, ale nie je rozhodujúci,“ povedala pre interez gynekologička Michala Adamec.

Už dnes sa možno dozvieme, či sa Francesce podarí otehotnieť, ale aj to, ako dopadne spaľujúca láska Benedicta a Sophie.

