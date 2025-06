Vznikajúci megaprojekt za 500 miliárd šialene zdražel: Nové fotografie odhalili pokrok, vláda údajne povolila „zabíjať“

NEOM je skutočný, opísal Giles Pendlenton, prevádzkový riaditeľ projektu The Line. O výstavbe hypermoderného mesta The Line, ktoré sa označuje prezývkou „Dubaj na steroidoch“, sme sa dozvedeli už v roku 2017 od saudskoarabského korunného princa Mohammeda bin Salmana. NEOM vyhlásil za „mestský štát budúcnosti“ a dodal, že vyrieši všetky súčasné klimatické a technologické problémy sveta.

The Line, ktorý je súčasťou urbanistického projektu NEOM, má byť zárukou udržateľnosti, čistej energie a vysokej kvality života. O hypermodernom megaprojekte sme vám priniesli článok, ktorý si môžete prečítať na tomto odkaze.

Veterné turbíny a megalomanská štruktúra na fotografiách

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti nedávno na LinkedIne zverejnil nové letecké snímky projektu. Pokrok je neprehliadnuteľný — ako uvádza LADBible, v púšti sa už črtá 660-metrová silueta budúceho mesta, 60 nových veterných turbín, rozsiahle stavenisko a obytná zóna pre pracovníkov v tesnej blízkosti konštrukcie.

„Je to dobrý pohľad na rozsah a napredovanie infraštruktúrnych projektov NEOM-u,“ komentoval Giles Pendleton.

من حساب Giles Pendleton رئيس العمليات في مشروع #ذلاين *(صورة للتقدم في مشاريع البنية التحتية في #نيوم بدءًا من خط أنابيب المياه، و المخيمات الجديدة، ووصولًا إلى العمل الضخم في ميناء أوكساجون. جميعها تسير على ما يرام، وتُظهر الأمور من منظور مختلف تمامًا من الجو.) pic.twitter.com/PYHtptXhgr — Mutab | متعـــــــــب (@mutab) April 23, 2025

Podľa neho ide všetko „výborne“ a zábery z vtáčej perspektívy odhaľujú rozmer projektu v úplne novom svetle.

NEOM je pritom megaprojekt, ktorý sa spája s ohromujúcimi číslami. Podľa februárovej správy doň už smerovalo približne 50 miliárd dolárov. Len samotná výstavba mala podľa údajov z portálu Bloomberg z roku 2022 stáť najmenej 500 miliárd dolárov, no táto suma sa môže podľa rovnakého zdroja v konečnom dôsledku aj zdvojnásobiť. Správa z tohto roka zase upozorňuje, že náklady na projekt NEOM dramaticky vzrástli — z pôvodne uvádzaných 500 miliárd sa môže finálny účet vyšplhať až na astronomických 8,8 bilióna dolárov.

Bývalý dôstojník tvrdí, že kvôli projektu dostal príkaz „zabíjať“

9. mája tému ekologického megaprojektu rozvírila investigatíva reportérov spravodajského kanála BBC. Bývalý dôstojník spravodajských služieb a súčasný saudskoarabský disident Col Rabih Alenezi pre kanál uviedol, že vyčistenie parcely pre futuristické mesto viedlo k príkazu násilne vysťahovať dedinčanov z miestneho kmeňa. Saudskoarabské úrady mali dokonca povoliť použitie smrtiacej sily a jeden z obyvateľov mal byť pri zásahu zastrelený.

Plukovník Alenezi, ktorý minulý rok odišiel do exilu v Spojenom kráľovstve, tvrdí, že príkaz sa týkal dediny al-Khuraybah, ležiacej 4,5 kilometra južne od projektu The Line. Oblasť bola obývaná domorodým kmeňom Huwaitat, ktorý v regióne žije po celé generácie. V príkaze z apríla 2020 mali byť členovia kmeňa označení ako „mnohí rebeli“ a zaznieť mala aj veta: „Ktokoľvek bude naďalej klásť odpor voči vysťahovaniu, mal by byť zabitý, takže povoľujeme použitie smrtiacej sily proti každému, kto zostane vo svojom dome.“

Jeden z miestnych obyvateľov bol aj Abdul Rahim al-Huwaiti, ktorý údajne odmietol komisii pre kataster umožniť oceniť svoj majetok. O deň neskôr mal byť zastrelený bezpečnostnými zložkami. Saudskoarabská vláda vtedy vydala vyhlásenie, že al-Huwaiti spustil paľbu na príslušníkov bezpečnosti a tí boli nútení reagovať. Organizácia pre ľudské práva ALQST aj OSN však tvrdia, že jediným dôvodom jeho usmrtenia bola snaha brániť sa vysťahovaniu.

Najmenej 47 ďalších dedinčanov bolo podľa OSN a ALQST zadržaných, niektorí z nich čelia obvineniam z terorizmu. Podľa údajov ALQST zostáva vo väzbe 40 ľudí, piati boli odsúdení na trest smrti. Niektorí obyvatelia mali byť údajne zatknutí len preto, že verejne smútili nad al-Huwaitiho smrťou. BBC v súvislosti s výpoveďou Aleneziho kontaktovalo saudskoarabskú vládu aj vedenie projektu NEOM — ani jedna zo strán sa však nevyjadrila. Predstavitelia Saudskej Arábie však už skôr tvrdili, že všetkým presídleným bolo ponúknuté odškodnenie.

„BBC nedokázala nezávisle overiť tvrdenia plukovníka Aleneziho o použití smrtiacej sily. Zdroje oboznámené s fungovaním saudskoarabského spravodajstva však uviedli, že Aleneziho svedectvo — najmä spôsob vydania rozkazu a jeho obsah — je v súlade s praxou pri podobných operáciách. Dodali tiež, že jeho hodnosť by zodpovedala vedeniu takejto misie,“ dodáva BBC.