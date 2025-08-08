Šaško, hoď uterák, odkazuje Danko: Proti tendru na záchranky je už aj Ferenčák z Hlasu, kauza naberá na obrátkach

Danko posiela ministrovi tvrdý odkaz.

Napätie okolo tendra na záchranky eskaluje. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že Kamil Šaško, minister zdravotníctva za Hlas-SD, ešte dnes popoludní zruší súťaž, ktorá podľa viacerých kritikov trpí vážnymi nedostatkami.

„Pán minister Šaško, budeš musieť hodiť uterák,“ odkázal mu Danko vo videu na sociálnej sieti s tým, že sa na aktuálnu situáciu „nedá pozerať“. Očakával pritom, že minister nebude slúžiť záujmom oligarchov.

ÚVO, Penta aj „zázračný“ podnikateľ

Predseda SNS pripomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie už vo štvrtok skonštatoval rozpor súťaže so zákonom. Navyše v piatok oznámil odstúpenie z tendra jeden z úspešných uchádzačov a to finančná skupina Penta.

„Včera ÚVO povedalo, že to je v rozpore so zákonmi, dnes dokonca jeden z úspešných kandidátov – Penta – odstupuje. No a úspešný je neznámy podnikateľ s jedným rodinným domom. Nechcem nikoho uraziť, je to veľký zázrak,“ vyhlásil Danko.

Odkaz koalícii aj prezidentovi

Šéf SNS pripomenul, že Kamil Šaško mal v koalícii silnú dôveru, ktorá mala pomôcť pri príprave štátneho rozpočtu na ďalší rok. Podľa Danka však svojím postupom túto dôveru stráca. „Šaško dostal veľkú dôveru, aby presvedčil koaličných partnerov, aby pri konsolidácii na budúci rok malo zmysel za taký rozpočet hlasovať,“ povedal.

Zároveň sa obrátil na celé vedenie rezortu zdravotníctva aj prezidenta SR Petra Pellegriniho: „Ak si myslíš ty na zdravotníctve alebo tvoje okolie, vrátane prezidenta SR, že opäť budeme len dvíhať ruky, tak sa veľmi mýlite.“

Ak tender nezruší, čaká nás podľa Danka nepredvídateľný vývoj

Na záver svojho vyjadrenia naznačil, že ak Šaško tender nezruší, SNS bude konať, hoci detaily zatiaľ neprezradil. „Ak minister zdravotníctva nezruší tender, nechcem dopredu hovoriť o tom, čo nastane a ako zareagujú voliči. Ale ja sa na to pozerať nebudem.“

Nesúhlas aj zo Šaškovej strany

Výhrady nemajú len poslanci z opozície. Aj poslanec zo strany Hlas Ján Ferenčák, odporúča Kamilovi Šaškovi, aby tender na záchranky zrušil. „Obhajoba neobhájiteľného v očiach verejnosti poškodzuje dôveryhodnosť strany Hlas viac, než si uvedomujú,“ napísal na sociálnej sieti.

Ferenčák je tak prvým členom strany, ktorý sa verejne vyjadril proti súťaži. Hlas inak Šaška aj verejné obstarávanie obhajuje. Ferenčák je zároveň jediným predstaviteľom strany, ktorý sa kriticky stavia k niektorým jej krokom, za čo nedávno skončil v predsedníctve strany.

Nejasnosti pribúdajú

Opozičná že SaS najnovšie prišla s informáciou, že minister Šaško mal „včera potichučky vymenoval za riaditeľa záchraniek človeka, ktorý je osobne zodpovedný za spackaný dvojmiliardový tender na záchranky.“

