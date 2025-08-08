Penta Hospitals odstupuje z výberového konania na záchranky: Dôvodom je netransparentný priebeh výberového konania

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
SITA
Penta Hospitals odstupuje z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby. K celému tendru dnes bude mať tlačovú besedu aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.

„Robíme tak z dôvodu netransparentného priebehu výberového konania, okolo ktorého vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok a ktoré podľa aktuálneho stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR bolo pripravené v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Naše rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a prijatím rozhodnutí zo strany Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.

Podporujú transparentnú súťaž

Penta Hospitals DZS, a. s., pôvodne žiadala o povolenie na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby na západnom Slovensku v okolí svojich nemocníc. Spoločnosť bude aj do budúcnosti podporovať reálnu súťaž v rámci štandardného verejného obstarávania.

„Sme presvedčení, že na Slovensku je priestor na cenovú konkurenciu a prevádzku záchraniek za nižšie ako stanovené ceny. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS – a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov,“ dodal Čuha.

Sieť Penta Hospitals je najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku, prevádzkuje 17 nemocníc a 10 polikliník a zamestnáva vyše 10-tisíc pracovníkov.

