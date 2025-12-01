Strach vystriedala radosť. Bývalý superstarista Samuel Tomeček prehovoril o dramatickej noci, po ktorej privítali na svete synčeka

Spevák Samuel Tomeček sa v týchto dňoch teší z príchodu svojho prvého syna, ktorý dostal výnimočné meno.
Šťastná udalosť prišla po náročnom a poriadne dramatickom večere, ktorý dal celej rodine zabrať viac, než by si ktokoľvek dokázal predstaviť. Na Instagrame zverejnil spevák fotografiu s novonarodeným synčekom a prezradil, že noc, počas ktorej prišiel maličký chlapček na svet, bola plná napätia aj veľkých obáv. Našťastie, aj napriek komplikáciám, však všetko dobre skončilo a obaja sa tešia z nového prírastku.
Dramatická noc plná obáv, vďaky a nádeje
„Včerajší večer bol pre mňa naozaj nečakaný, kúzelný a čarovný. Najprv najťažší, neskôr najkrajší v mojom živote,“ priznal Samuel, ktorý úprimne opísal silný strach o svoju partnerku. „Ďakujem najviac na svete maminke-bojovníčke Dominike Krommel, ktorá mala namále, ale všetko zvládla. Veľmi ťa ľúbim a včera v noci som sa o teba naozaj bál.“
Dodal, že počas tých najnapätejších chvíľ cítil, akoby nad nimi držali ochrannú ruku vyššie sily: „Stáli pri nás včera všetci svätí.“ Zároveň vyjadril obrovskú vďaku všetkým, ktorí ich počas tejto dramatickej noci podporili. „Obrovské ďakujem všetkým sestričkám a celému personálu v pôrodnici Bory,“ napísal otvorene.
Osobitne sa poďakoval aj odborníkovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu v tom, že sa príbeh skončil šťastne. „Špeciálne obrovské ďakujeme prednostovi Doc. MUDr. Mikulášovi Redechovi, PhD., MPH, klinickému lídrovi gynekologicko-pôrodníckej kliniky nemocnice Bory. Bez neho by sme dnes neboli traja.“
