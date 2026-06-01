Rezort obrany mal predať systémy protivzdušnej obrany KUB, tvrdí Naď. Skončil v Ugande

Lucia Mužlová
SITA
Rezort obrany podľa Naďa predal systémy protivzdušnej obrany KUB súkromnej firme.

 Rezort obrany podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa predal systémy protivzdušnej obrany KUB súkromnej firme. Exminister obrany Naď pripomenul, že dodnes ho súčasná koalícia viní z toho, že zbavil Slovensko protivzdušnej obrany.

Teraz však Naď prišiel so zistením, že ministerstvo obrany v roku 2024 predalo dve funkčné batérie systému 2K12 KUB súkromnej firme Robus, ktorá ich následne predáva za desať miliónov do zahraničia, a to cez Rumunsko, Macedónsko až do Ugandy.

Naď žiada vysvetlenie

Strana Demokrati sa snažila dopátrať k zmluve, ktorá sa týka predaja systémov KUB súkromnej firme, k tej sa však nedopátrali. S danou spoločnosťou našli len dve zmluvy, ktoré sa týkali výkupu vojenského šrotu za 150 eur na tonu.

Naď upozornil, že v prípade, že sa so systémami narábalo ako so šrotom, tak by štát za ne od tejto firmy dostal približne 42-tisíc eur. Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Demokrati vyzvali, aby tento predaj vysvetlil a v prípade, že jestvuje zmluva, aby ju zverejnil.

O stanovisko sme požiadali aj rezort obrany. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.

Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
