Rezort obrany mal predať systémy protivzdušnej obrany KUB, tvrdí Naď. Skončil v Ugande

Rezort obrany podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa predal systémy protivzdušnej obrany KUB súkromnej firme. Exminister obrany Naď pripomenul, že dodnes ho súčasná koalícia viní z toho, že zbavil Slovensko protivzdušnej obrany.
Teraz však Naď prišiel so zistením, že ministerstvo obrany v roku 2024 predalo dve funkčné batérie systému 2K12 KUB súkromnej firme Robus, ktorá ich následne predáva za desať miliónov do zahraničia, a to cez Rumunsko, Macedónsko až do Ugandy.
Naď žiada vysvetlenie
Strana Demokrati sa snažila dopátrať k zmluve, ktorá sa týka predaja systémov KUB súkromnej firme, k tej sa však nedopátrali. S danou spoločnosťou našli len dve zmluvy, ktoré sa týkali výkupu vojenského šrotu za 150 eur na tonu.
Naď upozornil, že v prípade, že sa so systémami narábalo ako so šrotom, tak by štát za ne od tejto firmy dostal približne 42-tisíc eur. Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Demokrati vyzvali, aby tento predaj vysvetlil a v prípade, že jestvuje zmluva, aby ju zverejnil.
O stanovisko sme požiadali aj rezort obrany. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku