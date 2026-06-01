Nikolas dostal pokutu 800 €: Zabudol na vec, ktorá možno ušla aj vám

Elektronická schránka podnikateľa zostala bez kontroly. Nikolas uviedol, že sa plnila opakovanými výzvami, ktoré prišli po podnete občianky. Adresovala ho Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) a týkal sa inzerátu, ktorý maklér zverejnil.
O prípade podnikateľa Nikolasa, ktorý dostal vysokú pokutu, informoval portál TN Live. Nekontroloval si elektronickú schránku na portáli slovensko.sk. Realitný maklér teraz musí zaplatiť 800 eur.
Podnikateľ na výzvy nereagoval
SOI pritom makléra z Bratislavy touto formou opakovane vyzývala, aby vysvetlil použitie fotografií v inzeráte, ktoré jedna občianka označila za zavádzajúce.
Pokuta však nesúvisela s obsahom samotného inzerátu. Ako uviedol zástupca SOI, sankcia bola uložená preto, že „orgán dohľadu nemohol realizovať svoje zákonné oprávnenia v dôsledku nespolupráce podnikateľského subjektu“.
Keďže maklér Nikolas na elektronické výzvy nereagoval, úrad mu následne domov zaslal vytlačené rozhodnutie o uložení pokuty. V ňom konštatoval, že nepreberaním úradnej pošty maril výkon dohľadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 800 eur.
Pozor na elektronickú poštu!
Nikolas tvrdí, že sa pokúsil situáciu vyriešiť osobne, no bez úspechu. Napriek opakovaným snahám sa mu pokutu zrušiť nepodarilo. Pre TN Live uviedol, že dve zamestnankyne úradu boli práceneschopné a tretí pracovník pracoval z domu.
„A pán na home office po mojom treťom e-maile viedol komunikáciu tak, že nemá zo mňa pocit, že by som to chcel zaplatiť. Ak sa nevyjadrím, či to zaplatím alebo nezaplatím, vydá exekučný príkaz,“ povedal.
Na ignorovanie elektronickej schránky doplatil Nikolas podobne ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ten prehral spor kontumačne po tom, ako si neprevzal rozhodnutie doručené do elektronickej schránky. Na základe súdneho rozhodnutia má šiestim postaveným mimo služby policajtom vyplatiť približne 90-tisíc eur, pričom ďalších 23-tisíc eur predstavujú trovy exekúcie.
Ako sme informovali koncom mája, súd právoplatne zamietol návrh ministra na zastavenie exekúcie v prípade policajtov okolo Jána Čurillu. Exekútor mu teraz môže siahnuť na peniaze.
