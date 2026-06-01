Veľké jubileum hviezdy zo Sľubu: Eva Pavlíková ukázala, akou bola nevestou pred 40 rokmi

Láska, porozumenie, humor a vzájomná úcta. V časoch, keď sa mnohé vzťahy končia po niekoľkých rokoch, sú páry, ktoré dokazujú, že spoločná cesta môže trvať celé desaťročia. Medzi nich patrí aj slovenská herečka Eva Pavlíková, ktorú si diváci spájajú najmä so seriálom Sľub.
Na sociálnej sieti sa sympatická herečka podelila o mimoriadne osobný príspevok, ktorým si pripomenula významný míľnik svojho života – 40. výročie svadby s manželom Igorom. Herečka sa neobzrela len za samotným svadobným dňom, ale aj za štyrmi desaťročiami spoločného života, počas ktorých prešli radostnými aj náročnými obdobiami.
Na svadbu išla takmer priamo z divadla
Jej úprimné slová si získali množstvo pozitívnych reakcií, pretože v nich mnohí našli pripomienku toho, že dlhoročný vzťah nie je samozrejmosťou, ale výsledkom každodennej práce, trpezlivosti a ochoty stáť pri sebe v každej životnej situácii. Eva Pavlíková zverejnila pri príležitosti výročia niekoľko spomienkových fotografií a pridala k nim dojímavé vyznanie.
“Dnes 40. výročie našej svadby. 31.5.1986 – 31.5.2026. V dobrom aj zlom. Spolu. Nikto nás neučí ako žiť vo vzťahu. Všetci to skúšame systém “pokus, omyl”. Ale som rada, že sme vydržali,“ napísala herečka na úvod svojho príspevku.
Herečka si zaspomínala na velikána režisérov, ktorý mnohým ostal v živej pamäti doteraz. “Tú najakčnejšiu časť života máme zrejme za sebou. Teraz nasleduje možno pokojnejšia a zrejme viac súdržná a navzájom sa podporujúca. Jozef Bednárik “Béďo” nám vždy vravel, že ”každá správna Slovenka musí byť aspoň raz vydatá a ty Pavlinda určite,” pokračovala.
Dokonca sa vrátila späť v čase do roku 1986 k udalostiam, ktoré svadbe predchádzali. “Večer pred svadbou 30.5 1986 som hrala v Štúdiu S v Bratislave inscenáciu Utekajte mamzelle Nitouche a vtedy jeden z top kritikov Stanko Vrbka mi napísal skvelú kritiku ako svadobný dar. V deň svadby sme mali v DAB hlavnú generálku na inscenáciu Molier: Meštiak šľachticom a Béďo vravel, že ideál by bolo ísť rovno z generálky na svadbu, ale uvoľnil ma nakoniec z hlavnej skúšky,” doplnila.
