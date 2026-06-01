Dôchodkyňu s chodúľkou zachytil radar: Išla rýchlosťou 42 km/h, smiali sa policajti

Foto: Facebook - Polizei NRW Euskirchen

Roland Brožkovič
Výsledná fotografia vyzerá, akoby dôchodkyňa práve prekonala rýchlostný rekord.

Nemeckí policajti v okrese Euskirchen zažili začiatkom mája počas merania rýchlosti moment, na ktorý tak skoro nezabudnú. V úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h prichytili vodiča, ktorý išiel rýchlosťou 42 km/h. Nezodpovedného šoféra však zachránila okoloidúca dôchodkyňa.

Seniorka totiž presne v kritickom momente vkročila do záberu radaru so svojou chodúľkou. Výsledná fotografia vyzerá, akoby dôchodkyňa s nákupnou taškou práve prekonala rýchlostný rekord alebo chcela osobne vyzvať na súboj Usaina Bolta, vtipkuje polícia na sociálnej sieti.

Vodič mal obrovské šťastie

Zatiaľ čo iní majú tendenciu vyzerať pri pohľade do nášho objektívu prekvapene, ona zostala úplne uvoľnená, akoby spontánne fotenia pri kontrolách rýchlosti boli pre ňu každodennou záležitosťou,“ napísala polícia.

Skutočný vinník mal obrovské šťastie, keďže seniorka v zábere dokonale prekryla jeho ŠPZ. Polícia však na záver dodáva, že v obytných zónach a pri škôlkach spomínaná tridsiatka nie je zo žartu, keďže aj pár kilometrov navyše výrazne predlžuje brzdnú dráhu.

Systém padá, rodičia sa nevedia dostať k výsledkom: Od polnoci sú problémy a chaos, hovoria…

