Miro Šmajda sa vrátil do čias SuperStar. Sláva si vybrala daň, po šou ho trápili problémy

Pred viac ako pätnástimi rokmi patril medzi najvýraznejšie tváre speváckej súťaže SuperStar. Charizmatický rocker s nezameniteľným hlasom si okamžite získal tisíce fanúšikov a stal sa jedným z najväčších objavov svojej série.
Hoci od jeho účinkovania v populárnej šou uplynuli dlhé roky, spomienky na toto obdobie sú stále živé nielen medzi divákmi, ale aj u neho samotného. Spevák Miro Šmajda sa v Teleráne vrátil do minulosti a zaspomínal si na časy, ktoré mu zmenili život. Pri pohľade na archívne zábery priznal, aké pocity v ňom účinkovanie v SuperStar vyvoláva dnes.
Na obdobie SuperStar spomína s úsmevom
Nostalgia, úsmevné momenty aj uvedomenie si toho, ako rýchlo letí čas – to všetko sa skrýva za jeho návratom do obdobia, keď ho spoznalo celé Slovensko aj Česko. “Absolútne skvelo na všetky plusy a mínusy,” zareagoval Miro Šmajda na to, ako si spomína na obdobie SuperStar.
Vtedy mal dlhšie blond vlasy, čo sa stalo jeho poznávacím znamením, preto mnohým utkvel v pamäti. Hlavne nežnejšiemu pohlaviu, keďže bol sexsymbolom. Ženám sa z neho podlamovali kolená. Kombinácia rockerského hlasu, blond vlasov a širokého úsmevu na mnohých zapôsobila. “Tam som bol 20-ročné mladé ucho,” poznamenal spevák pri pohľade na zábery zo speváckej šou, ktoré ukazujú, ako sa veľmi po výzorovej stránke zmenil. Hoci má pekné spomienky, nebolo to jednoduché.
“Ako hovorím, ja na to spomínam fakt krásne, no niektoré situácie mi prišli veľmi vypäté a teraz s tým nadhľadom, keď na to človek pozrie, tak si poviem, bože, to bolo krásne. A hlavne je to niečo, čo sa už nikdy nezopakuje,” objasnil Miro Šmajda a doplnil, že sa stretla partia 12 finalistov, ktorí si navzájom ľudsky sadli. Nič sa nezmenilo, keďže sa pred pár rokmi stretli a rozumeli si.
Spevák sa z toho veľmi teší. “Tá dvanástka bola fakt vyladená. Možno v tých divadlách a na castingoch vypadli tí premotivovaní ľudia. Ja si myslím, že v tej dvanástke sme si všetci veľmi priali,” ozrejmil Miro a zároveň vyšiel s pravdou von, v čom je dnes iný v porovnaní s obdobím, kedy bola spevácka súťaž. “Je to prirodzené. Človek dozrie vekom, sú tam nejaké životné skúsenosti,” uviedol.
