Rusko v máji vyslalo na Ukrajinu 8 150 dronov: Ide o doteraz najvyšší počet, prekonalo rekord

Rusko v máji vyslalo na Ukrajinu 8 150 dronov s dlhým doletom, čo predstavuje nový mesačný rekord. Vyplýva to z pondelkovej analýzy údajov ukrajinských vzdušných síl, ktorú vypracovala agentúra AFP, píše TASR.
Analýzu zhotovila AFP na základe kompilácie denných správ vojenského letectva. V porovnaní s aprílom stúpol počet dronových útokov o 24 percent. Rusko v máji na Ukrajinu zaútočilo aj 211 raketami, čo podľa AFP predstavuje jeden z najvyšších počtov v priebehu jedného mesiaca. Údaje ukrajinského letectva potvrdili, že Kyjevu sa podarilo zachytiť približne 91 percent všetkých prichádzajúcich dronov a rakiet.
Nový rekord ruských dronových útokov zaznamenala Ukrajina počas mesiaca, keď obe strany uzavreli trojdňové prímerie, ktoré podľa AFP vzbudilo nádeje na väčšie mierové úsilie. Kyjev a Moskva sa však navzájom obviňovali z porušovania prímeria a svoje útoky zintenzívnili.
Ukrajina sa spolieha na západných spojencov
Ukrajina vybudovala po celej krajine rozsiahlu sieť systémov protivzdušnej obrany, ktorá je schopná zostreliť väčšinu dronov, pripomína AFP. Pri zostreľovaní ruských rakiet sa však stále spolieha na západných spojencov. Ukrajinskí predstavitelia opakovane varovali, že zásoby protiraketových systémov a munície sa míňajú.
Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac priamo požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o pomoc pri zostreľovaní ruských rakiet. AFP dodáva, že nedostatok potrebného vybavenia ovplyvnila aj vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára.
