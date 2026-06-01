Chcú zakryť kauzy Šimečkovej matky. To je jediný dôvod na odvolávanie Gašpara, tvrdí Fico

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
TASR
Premiér odmieta kauzu Očistec.

Jediným dôvodom na pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) je prekrytie kauzy matky šéfa opozičného PS Michala Šimečku. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti. Návrh na odvolanie označil za opozičné divadlo, na ktoré nemá opozícia dostatok hlasov. Premiér tiež odkazuje, že ak sa opozícia pustí do odvolávania Gašpara, koalícia podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Fico pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň niekdajšieho kandidáta Radoslava Procházku a „používal čudné metódy na jej financovanie“. Fico tiež odmieta kauzu Očistec.

„Ako zaznieva z éteru, opozícia sa hotuje na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Preto, lebo je obžalovaný v kauze Očistec. Kauza Očistec je zmanipulovaný a nezákonný pokus zbaviť sa Tibora Gašpara,“ vyhlásil vo videu premiér s tým, že toto tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v tejto kauze sú stíhaní za to, že zneužívali právomoc a porušovali zákony.

„Napriek tejto absurdnej situácii, kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyen s návrhom na jeho odvolanie. Samozrejme, že jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch,“ reagoval Fico, ktorý poukazuje na prípad nedostatkov pri čerpaní verejných dotácií pri občianskom združení Projekt Fórum, za ktorým je matka šéfa PS.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Fico hovorí o amorálnom postupe

Premiér zdôraznil, že čísla v parlamente nepustia. „Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu NR SR za PS pána Dubéciho. Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet,“ skonštatoval premiér.

Odvolávanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR iniciuje PS. Chce tak robiť na každej parlamentnej schôdzi. Tvrdí, že Gašpar nemôže byť tvárou parlamentu a musí pre svoju obžalobu odstúpiť. PS sa odvoláva najmä na kauzu Očistec a zdôrazňuje, že Gašpar je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že „v samom jadre polície“ mal organizovať zločineckú skupinu.

Gašpar, podobne ako premiér, tvrdí, že pokus o jeho odvolávanie je snahou o prekrytie kauzy Šimečkovej matky. Hovorí aj o opozičnej a mediálnej hystérii voči jeho osobe. V pondelok zdôraznil, že v parlamentných voľbách získal takmer 140 000 hlasov od voličov aj napriek tomu, že mal v tom čase tri obvinenia. Niektoré z nich už boli podľa jeho slov zrušené ako nezákonné.

