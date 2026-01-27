Samoobslužné pokladnice čaká zmena: Slováci sa dočkajú noviniek, ktoré im uľahčia nákup

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Obchodné reťazce
Je sa na čo tešiť.

Medzi Slovákmi v posledných dňoch ostro rezonovala téma samoobslužných pokladníc v obchodoch, ktoré majú zákazníkom primárne nákupy uľahčiť. No niektorým sa tento systém nepozdáva. Podľa nových informácií sa môžeme dočkať ich modernizácie. Tu je niekoľko noviniek, na ktoré sa môžeme tešiť. 

Skenovanie a AI systém

Ako informuje portál Živé, plány so samoobslužnými pokladnicami má viacero našich obľúbených reťazcov. Podľa jeho zistení Lidl plánuje priniesť funkciu Scan&Go, vďaka ktorej si zákazníci budú môcť skenovať tovar sami. Vyskúšať by si ju mali môcť v prvých predajniach už tento rok. Taktiež chce zaviesť AI funkcie, ktoré majú uľahčiť blokovanie tovaru bez čiarového kódu.

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Kaufland plánuje v tomto roku rozšíriť svoju funkciu K-Scan na celú sieť svojich predajní, a Billa taktiež pracuje na integrácii AI systému. Tesco chce zaviesť možnosť blokovať viacero rozličných položiek v jednom vrecku.

Na druhej strane zákazníci Freshu si už svojpomocné skenovanie tovaru mohli vyskúšať, a reťazec sa k tejto funkcii vrátiť nechce. Odôvodňuje to nízkym záujmom zo strany zákazníkov.

