Samoobslužné pokladnice čaká zmena: Slováci sa dočkajú noviniek, ktoré im uľahčia nákup

Medzi Slovákmi v posledných dňoch ostro rezonovala téma samoobslužných pokladníc v obchodoch, ktoré majú zákazníkom primárne nákupy uľahčiť. No niektorým sa tento systém nepozdáva. Podľa nových informácií sa môžeme dočkať ich modernizácie. Tu je niekoľko noviniek, na ktoré sa môžeme tešiť.
Skenovanie a AI systém
Ako informuje portál Živé, plány so samoobslužnými pokladnicami má viacero našich obľúbených reťazcov. Podľa jeho zistení Lidl plánuje priniesť funkciu Scan&Go, vďaka ktorej si zákazníci budú môcť skenovať tovar sami. Vyskúšať by si ju mali môcť v prvých predajniach už tento rok. Taktiež chce zaviesť AI funkcie, ktoré majú uľahčiť blokovanie tovaru bez čiarového kódu.
Kaufland plánuje v tomto roku rozšíriť svoju funkciu K-Scan na celú sieť svojich predajní, a Billa taktiež pracuje na integrácii AI systému. Tesco chce zaviesť možnosť blokovať viacero rozličných položiek v jednom vrecku.
Na druhej strane zákazníci Freshu si už svojpomocné skenovanie tovaru mohli vyskúšať, a reťazec sa k tejto funkcii vrátiť nechce. Odôvodňuje to nízkym záujmom zo strany zákazníkov.
