Používal ChatGPT a stlačil nesprávne tlačidlo: Vedec prišiel o roky práce, nik ho však neľutuje

Profesor Marcel Bucher, ktorý vyučuje rastlinné vedy na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, sa v posledných rokoch vo svojej akademickej práci intenzívne spoliehal na jazykový model od OpenAI. Využíval ho na široké spektrum úloh od písania e-mailov a analýzy odpovedí študentov, cez revíziu vedeckých publikácií, až po plánovanie prednášok a prípravu grantových žiadostí.
Teraz však prišiel o dva roky výskumnej práce po tom, čo pri práci s modelom umelej inteligencie stlačil nesprávne tlačidlo.
Incident následne opísal v článku pre prestížny vedecký časopis Nature, na ktorý upozornil portál IFL Science.
Ako sa to stalo?
V auguste 2025 sa vedec rozhodol pohrať s nastaveniami a dostal sa až k možnostiam súhlasu so spracovaním údajov v rámci jazykového modelu (LLM).
„Dočasne som deaktivoval možnosť udelenia súhlasu so spracovaním údajov, pretože som chcel zistiť, či budem mať aj bez poskytnutia dát OpenAI prístup ku všetkým funkciám modelu,“ napísal profesor.
V tom momente však došlo k nenávratnému vymazaniu všetkých jeho chatov a vyprázdneniu projektových priečinkov.
„Dva roky starostlivo štruktúrovanej akademickej práce zmizli. Nezobrazilo sa žiadne upozornenie. Nebola tam žiadna možnosť vrátiť to späť. Len prázdna stránka,“ opísal.
Bucher sa následne pokúsil situáciu napraviť. Zmenil prehliadač, vymazal vyrovnávaciu pamäť a dokonca preinštaloval samotnú aplikáciu, no bez úspechu. Kontaktoval preto podporu OpenAI, pričom sa po opakovaných automatizovaných odpovediach dostal až k ľudskému zamestnancovi.
Ten mu však len potvrdil krutú realitu. Všetky údaje boli nenávratne stratené a ich obnovenie nie je možné.
