Rys sa priblížil k turistovi len na pár metrov: Autor videa tvrdí, že šelma pôsobila útočne a vystrašila aj skialpinistov

Vo Vysokých Tatrách sa odohrala situácia, ktorá ukazuje, aké nepredvídateľné môže byť stretnutie s divokou šelmou. Turista zverejnil video zachytávajúce rysa, ktorý sa podľa jeho slov k nemu priblížil mimoriadne blízko a pôsobil, akoby mohol zaútočiť.
Pre portál Refresher opísal priebeh stretnutia slovami „Dnes nás chcel normálne napadnúť. Pes sa bál, prvýkrát som videl, že ustúpil.“ Tvrdí, že rys najskôr vyrazil smerom, ktorým by sa rozbehol za väčším dravcom. Následne sa však prudko obrátil a zamieril k nemu aj k jeho psovi.
Skialpinisti sa pozerali, čo sa deje
V tom momente k nim dorazili traja skialpinisti. Keď videli, ako sa rys rozbehol k mužovi a celý sa naježil, otočili sa a ustúpili. Až keď videli, že autor zviera odohnal, pokračovali ďalej.
K incidentu došlo približne jeden a pol kilometra nad Velickým plesom. Autor videa tvrdí, že rys sa v týchto dňoch pohybuje v okolí Sliezskeho domu, kde ho viacerí zazreli smerom hore aj dole.
Profil tatry_official zverenil video nebezpečného stretnutia spolu s komentárom „Rys v Tatrách. Tento mal evidentne zlý deň. Krátke stretnutie, ktoré ti zdvihne tep aj rešpekt k divočine na maximum.“
