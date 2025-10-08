Ruský veľvyslanec Bratčikov má skončiť vo svojej funkcii. Tvrdí to šéf zo skupiny Brat za brata, ministerstvo mlčí

Foto: TASR - Úrad vlády SR

Matej Mensatoris
Správu o tom, že Bratčikov končí, oznámil vo videu šéf skupiny Brat za brata.

Igor Bratčikov má končiť vo svojej funkcii ruského veľvyslanca na Slovensku. S touto informáciou neprišlo ministerstvo zahraničných vecí ani ruská strana, a ani sám Igor Bratčikov. Oznámil to Matúš Alexa, šéf skupiny Brat za brata, ktorá sa svojou ideológiou vo veľkom hlási k Rusku a k jeho súčasnému fungovaniu. 

Má už aj náhradníka

To, že nejde len o Alexove slová, potvrdzuje aj zdroj denníka SME z prostredia diplomacie. Aj podľa neho má Igor Bratčikov čoskoro vo funkcii skončiť.

K jeho odchodu sa pritom nevyjadruje ani ruská ambasáda, a ani Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktorých sa na to denník dopytoval.

To, že sa o odchode veľvyslanca zo svojho postu dozvedáme takýmto spôsobom, je neštandardné. Na druhej strane je Alexa, podľa denníka SME, obdivovateľom Ruska a často šíri fotografie z ruskej ambasády. Existuje aj fotografia, na ktorej Alexa preberá od Bratčikova vyznamenanie, ktoré mu udelil Vladimir Putin.

Denník tiež informuje, že za Bratčikova je už určená aj náhrada a mal by to byť niekto z diplomacie, kto na Slovensku už pôsobí.

