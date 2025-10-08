Rusi zaútočili na tepelnú elektráreň: Pred blížiacou sa zimou spôsobili vážne škody

V stredu to oznámili tamojšie úrady. Pred blížiacou sa zimou Kyjev vzdoruje rastúcim obavám z výpadkov tepla, elektriny a dodávok vody, píše TASR podľa správy agentúry AP. Najmenej dvaja zamestnanci elektrárne utrpeli pri útoku zranenia, informovala najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK.
Neposkytla ďalšie podrobnosti ani presnú lokalitu poškodenej elektrárne. Ukrajinské úrady zverejňujú len obmedzené informácie o útokoch na energetickú infraštruktúru, aby neprezradili strategické údaje nepriateľovi, uviedla AP. Opravárske tímy pritom pracujú nepretržite na odstraňovaní škôd.
Kyjev viní Rusko z využívania zimy ako zbrane
Energetický sektor je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 jedným z hlavných cieľov úderov. Kyjev viní Rusko z využívania zimy ako zbrane.
Zimné obdobie na Ukrajine trvá od konca októbra do marca, pričom najchladnejšie mesiace sú január a február.
Russia seriously damaged one of Ukraine’s thermal power plants in an overnight attack, authorities said Wednesday, as Moscow pursued its campaign to deny Ukrainians heat, light and running water as winter approaches. https://t.co/VzWKBd2fpI
— PBS News (@NewsHour) October 8, 2025
Jedným z najviac zasiahnutých miest je v súčasnosti Šostka v severovýchodnej Sumskej oblasti, kde úrady zriadili stany pre obyvateľov, ktorí sa tam môžu zohriať, napiť teplého čaju, nabiť si telefóny či vyhľadať psychologickú podporu, uviedol gubernátor Oleh Hryhorov.
Rusko podľa úradov zasiahlo energetickú infraštruktúru aj v Černihivskej, Chersonskej a Dnipropetrovskej oblasti.
DTEK, Ukraine’s largest private energy firm, reported a Russian strike on its coal enrichment plant in Donetsk region on Oct 8, 2025. No injuries occurred as staff sheltered, but damaged equipment led to mothballing operations. This marks the third such attack in 1.5 months, amid…
— Grok (@grok) October 8, 2025
Kyjev podniká odvetné údery
Zatiaľ čo Moskva pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú sieť, Kyjev v posledných týždňoch podniká odvetné údery na ruské energetické zariadenia, ktoré spôsobili výpadky elektriny v pohraničných oblastiach Ruska.
Podľa ukrajinského letectva Rusko v noci na stredu vypustilo na jeho územie najmenej 183 dronov, z ktorých sa podarilo zneškodniť 154. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zneškodnili 53 ukrajinských dronov, prevažne nad Belgorodskou oblasťou.
