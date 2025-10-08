Rusi zaútočili na tepelnú elektráreň: Pred blížiacou sa zimou spôsobili vážne škody

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
Jedna z ukrajinských tepelných elektrární utrpela vážne škody po ruskom útoku.

V stredu to oznámili tamojšie úrady. Pred blížiacou sa zimou Kyjev vzdoruje rastúcim obavám z výpadkov tepla, elektriny a dodávok vody, píše TASR podľa správy agentúry AP. Najmenej dvaja zamestnanci elektrárne utrpeli pri útoku zranenia, informovala najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK.

Neposkytla ďalšie podrobnosti ani presnú lokalitu poškodenej elektrárne. Ukrajinské úrady zverejňujú len obmedzené informácie o útokoch na energetickú infraštruktúru, aby neprezradili strategické údaje nepriateľovi, uviedla AP. Opravárske tímy pritom pracujú nepretržite na odstraňovaní škôd.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Moskva tvrdí, že ukrajinský dron zasiahol jadrovú elektráreň. Po výbuchu na chladiacej veži však nehrozí únik radiácie
2.
Slovensko pomôže Ukrajine: Kaliňák odmieta obvinenia z pokrytectva. Snažíme sa o humanitu, nie o eskaláciu konfliktu, dodal
3.
Raketová dilema: Trump zvažuje, či pošle Ukrajine rakety Tomahawk. Chce vedieť, ako ich použije, obáva sa eskalácie vojny
Zobraziť všetky články (1309)

Kyjev viní Rusko z využívania zimy ako zbrane

Energetický sektor je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 jedným z hlavných cieľov úderov. Kyjev viní Rusko z využívania zimy ako zbrane.

Zimné obdobie na Ukrajine trvá od konca októbra do marca, pričom najchladnejšie mesiace sú január a február.

Jedným z najviac zasiahnutých miest je v súčasnosti Šostka v severovýchodnej Sumskej oblasti, kde úrady zriadili stany pre obyvateľov, ktorí sa tam môžu zohriať, napiť teplého čaju, nabiť si telefóny či vyhľadať psychologickú podporu, uviedol gubernátor Oleh Hryhorov.

Rusko podľa úradov zasiahlo energetickú infraštruktúru aj v Černihivskej, Chersonskej a Dnipropetrovskej oblasti.

Kyjev podniká odvetné údery

Zatiaľ čo Moskva pokračuje v útokoch na ukrajinskú energetickú sieť, Kyjev v posledných týždňoch podniká odvetné údery na ruské energetické zariadenia, ktoré spôsobili výpadky elektriny v pohraničných oblastiach Ruska.

Podľa ukrajinského letectva Rusko v noci na stredu vypustilo na jeho územie najmenej 183 dronov, z ktorých sa podarilo zneškodniť 154. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zneškodnili 53 ukrajinských dronov, prevažne nad Belgorodskou oblasťou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prezident Pellegrini podpísal zákon o energopomoci, podpíše aj konsolidačný balíček: Domácnosti dostanú energopoukážky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac