Netanjahu nariadil armáde rozšíriť bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu: O život prišlo už 1 200 ľudí

Petra Sušaninová
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že nariadil armáde ďalej rozšíriť existujúcu bezpečnostnú zónu na juhu Libanonu. V krajine pokračuje pozemná operácia izraelských síl proti militantnom zo šiitského hnutia Hizballáh. Od začiatku marca izraelské útoky v Libanone podľa najnovšej bilancie pripravili o život viac než 1 200 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rozšírenie nárazníkovej zóny má podľa Netanjahu za cieľ „definitívne eliminovať hrozbu invázie zo strany Hizballáhu a zabrániť v streľbe protitankových rakiet v blízkosti hraníc“. „Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu na severe,“ povedal Netanjahu vo videu po návšteve veliteľstva armády v severnom Izraeli. Minister obrany Jisrael Kac tento týždeň vyhlásil, že izraelská armáda sily prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítání.

Netanjahu pripustil, že Hizballáh si aj po pozemných a vzdušných útokoch zachoval „zvyšné kapacity“ na ostreľovanie Izraela raketami, hnutie však podľa neho utrpelo ťažké straty.

Porazení nepriatelia, ktorí bojujú o prežitie

„Irán už nie je tým istým Iránom, Hizballáh už nie je tým istým Hizballáhom a Hamas už nie je tým istým Hamasom,“ povedal s tým, že už to nie sú „teroristické armády, ktoré ohrozujú našu existenciu“, ale „porazení nepriatelia, ktorí bojujú o vlastné prežitie“.

Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael. Izrael v reakcii spustil rozsiahle letecké útoky na Bejrút a neskôr aj pozemnú inváziu do Libanonu. Tamojšia vláda odvtedy zakázala vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní. Izraelské údery si podľa libanonských úradov od 2. marca vyžiadali už viac než 1200 obetí.

Nočný klub zachvátili plamene: Vo vnútri bolo 750 ľudí, zasahovalo 80 hasičov a záchranárov

Odporúčané články
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac