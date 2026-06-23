Rusko vyvíja nový systém na obranu proti dronom. Ukrajinské útoky naberajú na sile

Obloha nad Moskvou

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine sa zmenila na zamrznutý konflikt. Útoky na ruské rafinérie však nútia Putina konať.

Rusko sa aktívne snaží vyvinúť nový systém na obranu proti dronom, uviedol v utorok tajomník Bezpečnostnej rady Ruska Sergej Šojgu. Ruské úrady vrátane prezidenta Vladimira Putina podľa neho situácii okolo ukrajinských dronových útokov venujú veľkú pozornosť.

Preto dúfam, že so zavádzaním nových projektov a nových systémov sa situácia prirodzene zlepší,“ uviedol Šojgu podľa agentúry TASS. „Ale ako viete, všetko sa neustále mení a nepriateľ nie je výnimkou. Ak my zdokonaľujeme náš obranný systém, oni prirodzene zdokonaľujú svoj útočný systém,“ dodal.

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Vladimir Putin
Foto: SITA/AP

Putin predtým v utorok nariadil vláde a ministerstvu obrany, aby prijali ďalšie opatrenia na minimalizáciu vplyvu ukrajinských útokov počas vojny na Ukrajine na ruskú infraštruktúru. Šéf Kremľa zároveň vyhlásil, že Ukrajina podniká údery na civilné ciele v snahe destabilizovať ruskú spoločnosť.

Rady na čerpacích staniciach

Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od začiatku tohto roku zdvojnásobili, uviedla agentúra Reuters. V niektorých regiónoch krajiny sa preto začali vytvárať dlhé rady na čerpacích staniciach a zvýšili sa ceny benzínu.

Putin na zasadnutí kabinetu podľa TASS tiež vyhlásil, že Ukrajina sa snaží vyvolať dojem, že má lepšiu pozíciu pre prípad, že by sa obnovili mierové rokovania. Na bojisku to však podľa neho vyzerá úplne inak. „Naše vojenské jednotky, ako vieme, a o tom teraz budem hovoriť, postupujú každý deň vpred,“ tvrdil ruský prezident.

Agentúra AFP vo svojej analýze založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny v máji uviedla, že Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala pod svoju kontrolu viac územia než stratila. Tempo postupu Ruska sa podľa ISW od konca roka 2025 spomaľuje. Kyjev tvrdí, že zlepšuje svoju pozíciu na juhu a východe Ukrajiny.

Civilné obete neustále pribúdajú

Na druhej strane si ruské útoky na území Ukrajiny v utorok vyžiadali deväť obetí na životoch. Medzi obeťami bolo šesť civilistov v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou, uviedli miestne úrady.

V meste Kryvyj Rih, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, „zahynuli dvaja muži vo veku 25 a 34 rokov a 54-ročná žena,“ informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.

Prezident Volodymyr Zelenskyj
Ilustračná foto: SITA/AP

Ganža zverejnil aj zábery z miesta úderu, na ktorých vidno tlejúce trosky a obhorenú konštrukciu zničenej budovy. Ďalšie tri obete si vyžiadali samostatné ruské útoky v tejto oblasti.

Údery v južných regiónoch — Odeskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti — usmrtili po jednom človeku, uviedli regionálne úrady. Rusko v noci na utorok vypustilo proti Ukrajine 135 dronov, z ktorých 118 bolo zostrelených, oznámili ukrajinské vzdušné sily.

Mier v nedohľadne

Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili svoje útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, vedené pod taktovkou USA, zostávajú fakticky zmrazené, pripomína AFP.

Rusko počas svojej invázie, ktorá trvá už piaty rok, útočí na Ukrajinu vzdušnými údermi za pomoci dronov a rakiet takmer denne. Ukrajina takisto zintenzívnila vlastné útoky a pravidelne zasahuje sklady ropy a rafinérie v Rusku, ktoré podľa Kyjeva slúžia na financovanie vojny.

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