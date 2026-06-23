Zelenskyj vrátil vyznamenanie a poriadne nahneval Poliakov: Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Prezident Volodymyr Zelenskyj

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Problémom bolo nazvanie vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“.

Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v pondelok prevzala Rad Bielej orlice, ktorý vrátil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jeho odobratí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz v rozhovore pre Polsat News uviedol, že vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie. Na dokončenie procesu je potrebné zverejnenie prezidentského rozhodnutia s kontrasignáciou premiéra Donalda Tuska v úradnom vestníku. Dodal, že rad udelený Zelenskému v roku 2023 už nie je možné opätovne udeliť.

Leškiewicz zároveň tvrdí, že ukrajinská strana iniciovala telefonický rozhovor aj osobné stretnutie prezidentov Karola Nawrockého a Zelenského. K ich uskutočneniu napokon nedošlo, keď Kyjev podľa neho od ďalších rokovaní ustúpil. Hovorca odmietol aj Zelenského tvrdenia, že poľský prezident spor eskaloval z vnútropolitických dôvodov.

“Znepokojujúce reakcie”

Vedúci kancelárie poľského prezidenta Zbigniew Bogucki označil reakcie viacerých ukrajinských politikov na odobratie vyznamenania za znepokojujúce. Uviedol, že rokovania s Kyjevom po oznámení zámeru odobrať rad nepriniesli výsledok a jediným prijateľným riešením by bolo zrušenie rozhodnutia o pomenovaní ukrajinskej vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podáva ruku s poľským prezidentom Karolom Nawrockým
Foto: SITA/AP

Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája udelil jednej z jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči. V reakcii na krok poľského prezidenta sa svojich vyznamenaní vzdali aj bývalí prezidenti Ukrajiny a ďalší predstavitelia.

Viac ako polovica Poliakov tvrdí, že ich postoj k Ukrajine a Ukrajincom sa zhoršil po rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek čestný názov „Hrdinovia UPA“. Vyplýva to z prieskumu agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita.

Negatívny vplyv rozhodnutia uviedlo 52 percent respondentov, zatiaľ čo necelých päť percent deklarovalo zlepšenie postoja. Pre takmer tretinu opýtaných kauza ich názory nezmenila. Názov jednotky odkazuje na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorú časť Ukrajincov vníma ako symbol boja za nezávislosť. V Poľsku je UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny vrátane volynského masakru.

Otvoril staré rany

Rozhodnutie prednedávnom vyvolalo kritiku naprieč politickým spektrom. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a prezident Karol Nawrocki oznámil, že zvažuje odobratie Radu bieleho orla, ktorý Zelenskému udelil jeho predchodca Andrzej Duda. Kyjev následne uviedol, že názov si zvolili samotní príslušníci jednotky, a vyzval na neeskalovanie sporu. Prieskum sa uskutočnil 9. a 10. júna na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov.

Poľský prezident pritom v pondelok odmietol tvrdenie, že spor s Ukrajinou o historické otázky súvisí s vnútropolitickým zápasom v Poľsku. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenie, že rozhodnutie odobrať mu Rad bielej orlice bolo výsledkom domáceho politického zápasu. „Pán Volodymyr, vážený pán prezident, spor sa vôbec netýka vnútorných záležitostí Poľska,“ vyhlásil.

Nawrocki uviedol, že Zelenskyj sa mýli a Poliaci si uvedomujú rozsah zločinov, ktoré ukrajinskí nacionalisti spáchali na poľskom území. „Spor sa týka vnímania historických problémov a toho, že v Poľsku neakceptujeme červeno-čiernu banderovskú zástavu,“ dodal. Podľa prezidenta by mali byť v tejto otázke jednotní prezident aj vláda.

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