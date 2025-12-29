Rusko predstavilo kľúčovú požiadavku na zastavenie bojov. Kremeľ odmieta ústupky, mier je vraj blízko

Nina Malovcová
TASR
Mier je vraj bližšie než kedykoľvek predtým.

Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým. Ruský prezident Vladimir Putin bude s Trumpom čoskoro telefonovať, rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa v tejto chvíli nezvažuje, povedal tiež Peskov.

Rokovania pokračujú, problémom sú územné otázky

Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters. Trump v nedeľu rokoval so Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a oznámil, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Nevyriešené sú podľa jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.

Konkrétne americký prezident narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať.

Peskov uviedol, že Moskva zvažuje ukončenie konfliktu v kontexte dosiahnutia svojich cieľov. Vyhlásil tiež, že pre zastavenie bojov je potrebné, aby Ukrajina rozhodla o stiahnutí svojich vojsk za administratívne hranice Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas.

Otázka ďalších regiónov zostáva otvorená

Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských vojsk z Chersonskej a Záporožskej oblasti, podľa TASS odmietol odpovedať. Trump pred stretnutím so Zelenským inicioval aj telefonát so svojím ruským náprotivkom a povedal, že hovoriť spolu budú aj po schôdzke.

Foto: SITA/AP

Spojené štáty ponúkajú Ukrajine „silné“ bezpečnostné záruky na obdobie 15 rokov, ktoré bude možné predĺžiť. Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, deň po rokovaniach s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.

V hre je aj referendum

V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda, avšak na jeho konanie je podľa neho potrebné prímerie v trvaní aspoň 60 dní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.

„Povedal som mu (Trumpovi), že vojna u nás trvá už takmer 15 rokov. A preto som naozaj chcel, aby boli záruky dlhšie,“ uviedol Zeleneskyj. „Povedal som mu, že naozaj chceme skôr možnosť (záruk na) 30, 40, 50 rokov,“ dodal. Trump mu údajne povedal, že o tom bude premýšľať.

Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde rokovali o ukončení takmer štyri roky trvajúcej otvorenej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz „na 100 percent dohodnuté“. Ďalšie záruky týkajúce sa európskych krajín podľa Zelenského nie sú úplne na rovnakej úrovni, ale boli takmer dohodnuté.

