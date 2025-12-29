Rusko predstavilo kľúčovú požiadavku na zastavenie bojov. Kremeľ odmieta ústupky, mier je vraj blízko

Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým. Ruský prezident Vladimir Putin bude s Trumpom čoskoro telefonovať, rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa v tejto chvíli nezvažuje, povedal tiež Peskov.
Rokovania pokračujú, problémom sú územné otázky
Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters. Trump v nedeľu rokoval so Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a oznámil, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Nevyriešené sú podľa jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.
Konkrétne americký prezident narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať.
Peskov uviedol, že Moskva zvažuje ukončenie konfliktu v kontexte dosiahnutia svojich cieľov. Vyhlásil tiež, že pre zastavenie bojov je potrebné, aby Ukrajina rozhodla o stiahnutí svojich vojsk za administratívne hranice Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas.
Otázka ďalších regiónov zostáva otvorená
Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských vojsk z Chersonskej a Záporožskej oblasti, podľa TASS odmietol odpovedať. Trump pred stretnutím so Zelenským inicioval aj telefonát so svojím ruským náprotivkom a povedal, že hovoriť spolu budú aj po schôdzke.
Spojené štáty ponúkajú Ukrajine „silné“ bezpečnostné záruky na obdobie 15 rokov, ktoré bude možné predĺžiť. Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, deň po rokovaniach s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.
V hre je aj referendum
V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda, avšak na jeho konanie je podľa neho potrebné prímerie v trvaní aspoň 60 dní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.
„Povedal som mu (Trumpovi), že vojna u nás trvá už takmer 15 rokov. A preto som naozaj chcel, aby boli záruky dlhšie,“ uviedol Zeleneskyj. „Povedal som mu, že naozaj chceme skôr možnosť (záruk na) 30, 40, 50 rokov,“ dodal. Trump mu údajne povedal, že o tom bude premýšľať.
Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde rokovali o ukončení takmer štyri roky trvajúcej otvorenej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz „na 100 percent dohodnuté“. Ďalšie záruky týkajúce sa európskych krajín podľa Zelenského nie sú úplne na rovnakej úrovni, ale boli takmer dohodnuté.
