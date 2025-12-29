Rusi opäť otvorili zbombardované divadlo v okupovanom Mariupole: Ide o mesto, ktoré takmer celé zničili

Divadlo, ktoré sa stalo jedným zo symbolov ruského obliehania mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny v roku 2022, po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvorili. Oznámil to v pondelok Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Slávnostná ceremónia, počas ktorej vystúpili umelci z Mariupolu a ruského Petrohradu, sa konala v nedeľu. Ruská televízia odvysielala zábery z tejto ceremónie, ktoré zachytávajú aj zrekonštruované schodisko, stĺpy divadla a 2,5-tonový krištáľový luster nad hľadiskom.
„Činoherné divadlo Mariupol opäť otvorilo svoje brány divákom po trojročnej rekonštrukcii,“ uviedol Pušilin na platforme Telegram. Dodal, že bol obnovený historický obraz divadla vďaka vyrezávanej fasáde a „modernému vybaveniu na najvyššej úrovni“.
K obnove divadla výrazne prispelo ruské mesto Petrohrad, ktoré do Mariupolu vyslalo robotníkov a architektov, uviedol gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov. Ten bol v nedeľu jedným z 500 divákov v divadle. Projekt prestavby divadla označil za otázku cti.
90 % budov v meste je zničených
Ruské sily sa zmocnili Mariupolu v prvých mesiacoch invázie na Ukrajinu v roku 2022. Takmer tri mesiace trvajúce obliehanie si vyžiadalo tisíce obetí na životoch. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International zahynulo pri bombardovaní tamojšieho divadla najmenej 12 ľudí.
Mesto ostalo po obliehaní zdevastované, pričom podľa OSN bolo zničených alebo poškodených 90 percent budov. Pred vojnou bola populácia Mariupolu 540 000 obyvateľov, z ktorých vyše 300 000 z mesta utieklo.
AFP konštatuje, že Rusko sa snaží premeniť Mariupol na nový symbol prosperity v častiach Ukrajiny, ktoré má pod kontrolou.
