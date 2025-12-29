Mierová dohoda na Ukrajine: Trump hlási „veľký pokrok“, otázky územia sú stále nezodpovedané

Americký prezident Trump v nedeľu po rokovaní so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride uviedol, že sa dosiahol „veľký pokrok“. Nevyriešené sú podľa neho jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.
Zelenskyj povedal, že v nedeľu sa diskutovalo o „všetkých aspektoch mierového rámca“ a že 20-bodový mierový plán je „dohodnutý na 90 percent“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry a televíziu Sky News.
„Prebrali sme neviem aké percento (otázok), niekto by povedal 95 percent, no dosiahli sme veľký pokrok v ukončení tejto vojny,“ konštatoval Trump.
„Dnes sme dosiahli veľký pokrok, ale v skutočnosti sme ho dosiahli za posledný mesiac. Toto nie je proces, ktorý sa dá vybaviť za jeden deň. Sú tam veľmi zložité veci,“ povedal Trump.
Na otázku, aké zložité otázky zostávajú nevyriešené, Trump odpovedal: „Myslím si, že časť územia, o ktorom hovoríte, už bola zabratá. Časť tohto územia ešte obsadená nie je, ale môže byť zabratá v priebehu nasledujúcich mesiacov, preto je lepšie uzavrieť dohodu.“
Trump narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať.
„To je to, čo chcú. Ale na tejto otázke sa ešte pracuje. Myslím si, že sa uberáme správnym smerom,“ poznamenal Trump. Neskôr povedal, že otázka území Ukrajiny zabraných Ruskom bude vyriešená „v priebehu nasledujúcich mesiacov“.
Spokojný bol aj Zelenskyj
Zelenskyj označil rokovania so šéfom Bieleho domu za skvelé a povedal, že bezpečnostné záruky USA pre Kyjev sú dohodnuté na sto percent, spoločné bezpečnostné záruky USA a EÚ pre Ukrajinu sú takmer dohodnuté, zatiaľ čo ich vojenský aspekt je dohodnutý tiež na sto percent.
„Zhodli sme sa, že bezpečnostné záruky sú kľúčovým míľnikom v dosiahnutí trvalého mieru a naše tímy budú naďalej pracovať na všetkých aspektoch,“ dodal.
K otázke Donbasu Zelenskyj uviedol, že Kyjev má „odlišný postoj“ ako Rusko. Ukrajina podľa neho musí rešpektovať svoje zákony a svojich občanov, ako aj územie, ktoré kontroluje.
„Náš postoj je veľmi jasný. Preto prezident Trump povedal, že je to veľmi ťažká otázka,“ konštatoval Zelenskyj.
Na otázku o ukrajinskej Záporožskej atómovej elektrárni okupovanej Ruskom Trump odpovedal, že aj ruský prezident Vladimir Putin chce, aby fungovala. „Momentálne tam nie sú žiadne raketové útoky, žiadne bombové útoky… snažia sa spoločne uviesť elektráreň do prevádzky,“ vyhlásil Trump.
Putin dočasné prímerie odmieta
Trump vyhlásil, že Putin, s ktorým telefonicky hovoril pred stretnutím so Zelenským, nesúhlasí s prímerím počas trvania prípadného referenda na Ukrajine o mierovom pláne: „Nie, nie je za prímerie… Putin sa nechce ocitnúť v situácii, keď zastaví paľbu a potom ju bude musieť znova obnoviť. Chápem to. Ale myslím si, že nájdeme spôsob, ako to vyriešiť.“
Prezident USA tiež povedal, že ak sa vojna skončí, Rusko pomôže obnoviť Ukrajinu. Rusko podľa neho „chce vidieť úspešnú Ukrajinu, hoci to znie zvláštne“. Navyše sa sťažoval, že si niektorí „zlí ľudia vymysleli veľa vecí, a to nám neumožnilo uzavrieť dohodu s Ruskom a neumožnilo to Rusku uzavrieť dohodu s nami“. Nekonkretizoval, koho tým myslel. Opäť zaútočil na svojho demokratického predchodcu Joea Bidena, ktorý podľa neho vojne medzi Ukrajinou a Ruskom nezabránil.
Obaja prezidenti uviedli, že rozhovory budú pokračovať. „Dohodli sme sa, že tímy sa stretnú v nasledujúcich týždňoch a prezident Trump súhlasil, že nás privíta v januári, pravdepodobne vo Washingtone,“ povedal Zelenskyj.
