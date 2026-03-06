Rozhodnutie, ktoré zmenilo jej kariéru. Gabriela Marcinková vysvetlila, prečo odmietla Hollywood

Foto: Instagram (gabrielamarcinkova, tvmarkizaofficial)

Frederika Lyžičiar
Mala šancu preraziť aj za veľkou mlákou.

Herecká kariéra často prináša veľké príležitosti, ale aj zásadné životné rozhodnutia. Gabriela Marcinková otvorene prehovorila o momente, keď sa musela rozhodnúť medzi zahraničnou kariérou a rodinou.

Slovenská herečka Gabriela Marcinková patrí medzi výrazné tváre domácej filmovej a televíznej scény. V minulosti sa jej pritom otvorili aj dvere do veľkých zahraničných projektov. Napriek tomu sa napokon rozhodla zostať na Slovensku a svoju kariéru budovať najmä v domácom prostredí. O tom, čo všetko stálo za jej rozhodnutím, prehovorila v podcaste TBH. Rodina a materstvo zohrávajú v jej živote dôležitú úlohu a herečka otvorene hovorí aj o obavách, ktoré ako rodič prežíva. Diváci ju už čoskoro uvidia aj v tanečnej šou Let’s Dance.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Zahraničná kariéra bola na dosah

Marcinková prezradila, že počas svojej kariéry sa dostala aj k príležitostiam, ktoré by mohli viesť k účinkovaniu vo veľkých hollywoodskych produkciách. „Robila som casting napríklad na Jamesa Bonda alebo na Mission Impossible,“ povedala.

V istom momente dokonca prišla ponuka, aby odišla do Ameriky a zúčastňovala sa castingov osobne. Takýto krok by však znamenal zásadnú zmenu nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote. Práve v čase, keď sa jej zahraničná kariéra začínala reálne črtať, prišiel moment, ktorý jej plány výrazne ovplyvnil. „Otehotnela som,“ priznala otvorene.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)


Herečka vysvetlila, že si uvedomila, že rozbehnutie kariéry v zahraničí by si vyžadovalo roky intenzívnej práce a presun jej osobného života do inej krajiny. „Mala som pocit, že ak by som rozbehla tú kariéru zahraničnú, musela by som sa jej niekoľko rokov venovať a ten vek, keď by som mohla byť matkou, by sa posúval,“ vysvetlila.

Prečo si vybrala slovenskú kariéru

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac