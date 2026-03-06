Rozhodnutie, ktoré zmenilo jej kariéru. Gabriela Marcinková vysvetlila, prečo odmietla Hollywood

Herecká kariéra často prináša veľké príležitosti, ale aj zásadné životné rozhodnutia. Gabriela Marcinková otvorene prehovorila o momente, keď sa musela rozhodnúť medzi zahraničnou kariérou a rodinou.
Slovenská herečka Gabriela Marcinková patrí medzi výrazné tváre domácej filmovej a televíznej scény. V minulosti sa jej pritom otvorili aj dvere do veľkých zahraničných projektov. Napriek tomu sa napokon rozhodla zostať na Slovensku a svoju kariéru budovať najmä v domácom prostredí. O tom, čo všetko stálo za jej rozhodnutím, prehovorila v podcaste TBH. Rodina a materstvo zohrávajú v jej živote dôležitú úlohu a herečka otvorene hovorí aj o obavách, ktoré ako rodič prežíva. Diváci ju už čoskoro uvidia aj v tanečnej šou Let’s Dance.
Zahraničná kariéra bola na dosah
Marcinková prezradila, že počas svojej kariéry sa dostala aj k príležitostiam, ktoré by mohli viesť k účinkovaniu vo veľkých hollywoodskych produkciách. „Robila som casting napríklad na Jamesa Bonda alebo na Mission Impossible,“ povedala.
V istom momente dokonca prišla ponuka, aby odišla do Ameriky a zúčastňovala sa castingov osobne. Takýto krok by však znamenal zásadnú zmenu nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote. Práve v čase, keď sa jej zahraničná kariéra začínala reálne črtať, prišiel moment, ktorý jej plány výrazne ovplyvnil. „Otehotnela som,“ priznala otvorene.
Herečka vysvetlila, že si uvedomila, že rozbehnutie kariéry v zahraničí by si vyžadovalo roky intenzívnej práce a presun jej osobného života do inej krajiny. „Mala som pocit, že ak by som rozbehla tú kariéru zahraničnú, musela by som sa jej niekoľko rokov venovať a ten vek, keď by som mohla byť matkou, by sa posúval,“ vysvetlila.
