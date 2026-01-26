Za úsmevom herečky sa skrýva obava, ktorú pozná veľa rodičov: Gabriela Marcinková odhalila svoj najväčší strach

Témy dospievania, ktoré seriál Pán profesor prináša, sú blízke aj herečke Gabika Marcinková, ktorá ich prežíva nielen na obrazovke, ale aj v súkromí.
Ako herečka, ktorá v seriáli Pán profesor stvárňuje postavu Klaudie, učiteľky slovenského jazyka a literatúry, a zároveň mama malých detí sa často stretáva s témami, ktoré odzrkadľujú realitu dnešných mladých ľudí a prirodzene sa dotýkajú aj jej súkromného života.
Gabika Marcinková, ktorá nedávno zaujala verejnosť aj tým, že s manželom oznámili rozchod netradičným spôsobom, pre magazín Život porozprávala, že výchovu nevníma ako sériu rýchlych riešení, ale ako dlhodobý proces budovania vzťahu, ktorý sa naplno preverí až v období dospievania.
Najväčší strach? Strata dôvery
Herečka priznáva, že hoci sú jej deti ešte malé, už dnes spolu s kamarátkami premýšľajú nad tým, aké výzvy ich v rodičovstve čakajú. Najväčšou obavou pre ňu nie sú konflikty či vzdor, ale možná strata vzájomnej dôvery.
„Zhodnotila by som to tak, že zatiaľ sa spoločne aj s mojimi kamarátkami, ktoré majú deti v približne rovnakom veku, pripravujeme na to, čo príde… Ale najviac sa asi bojím toho, že mi prestanú dôverovať alebo že budú chcieť ísť programovo proti mne. Verím však, že táto dôvera sa buduje v útlom detstve. A ak dokážeme aj tie najmenšie konflikty na pieskovisku riešiť konštruktívne, s pochopením, dávame im nádej, že za nami prídu aj v puberte,“ prezradila Marcinková.
