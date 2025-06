Rowlingová priznala, čo si myslí o prvých dvoch epizódach nového seriálu Harry Potter: Jej reakcia vás možno prekvapí

Harry Potter zmenil svet pre mnohých fanúšikov a mnohým sa navždy vryl do srdca. Možno sa aj vy k nemu každý rok vraciate, či už v knižnej alebo sfilmovanej podobe. Už čoskoro ale nadšencov mágie čakajú nové dobrodružstvá a to správne čaro im pomáha dodať aj J. K. Rowlingová.

Ako informuje portál Variety, blíži sa dátum, kedy by mala oficiálne odštartovať produkcia nového magického seriálu a J. K. Rowlingová sa ho rozhodla podporiť na sociálnych sieťach. Prostredníctvom X potvrdila, že s tvorcami úzko spolupracuje a považuje ich za mimoriadne talentovaných. Sama však nebude mať scenáristické zásluhy, ako to bolo napríklad pri Fantastických zveroch.

„Prečítala som si prvé dva diely pripravovanej série HBO Harry Potter a sú veľmi, veľmi, veľmi DOBRÉ!“ zverejnila Rowlingová. HBO od začiatku dalo jasne najavo, že Rowlingová sa bude určitým spôsobom podieľať na opätovnom oživení svojej kultovej literárnej série na obrazovkách. Tentoraz v podobe televízneho seriáli, pričom každá kniha pokryje jednu sériu.

I read the first two episodes of the forthcoming HBO Harry Potter series and they are SO, SO, SO GOOD!

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 21, 2025