Tvorcovia urobili chybu, keď ju vystrihli: Táto scéna z filmu Harry Potter a Dary smrti fanúšikov dojala k slzám

Rodina Dursleyovcov sa síce Harryho ujala, no nikdy sa k nemu nesprávala príliš vrúcne. Lásku mu nikdy nevedeli prejaviť Petunia, jej manžel Vernon, ale ani ich syn Dudley. Scéna, ktorá sa napokon do filmu nikdy nedostala, ukazuje, že Dudley predsa len nemal srdce celkom z kameňa.

Harryho a Dudleyho vzťah nie je taký, ako sa na prvý pohľad zdá

Ako informuje web LADbible, súčasťou filmu Harry Potter a Dary smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows 1) mala byť pôvodne aj scéna, v ktorej rodina Dursleyovcov odchádza z domu, v ktorom bývali 20 rokov a nechávajú tam Harryho. Scéna sa napokon do filmu nedostala, na internete ju ale napriek tomu nájdete a diváci z nej majú slzy v očiach.

Dudley (stvárnil ho Harry Melling) je Harryho rozmaznaný a otravný bratranec a medzi divákmi z pochopiteľných dôvodov nebol príliš obľúbenou postavou. Vzťah Harryho a Dudleyho však bol omnoho komplexnejší, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ak by sa tvorcovia rozhodli vystrihnutú časť vo filme ponechať, bolo by to jasné úplne všetkým.

Vo vymazanej scéne môžu diváci vidieť, ako rodina balí kufre a zanecháva za sebou prázdny dom. Vernona, Petuniu a Dudleyho totiž ohrozoval Lord Voldemort a jeho poskokovia, museli preto ujsť do bezpečia. Vernon sa snaží svoju rodinu čím skôr nahnať do auta. Je jasné, že ho netrápi, čo bude s Harrym.

Vystrihnutá scéna mnohých dojala

Petunia pri odchode z domu nezabudne Harrymu pripomenúť, že nielen on stratil matku po tom, čo Voldemort pripravil o život jej sestru. Keď už sú všetci pri aute, Dudley sa nechápavo pýta, či s nimi Harry nepôjde. Na to Vernon odpovedá, že Harry predsa s nimi ísť nechce, čo Harry rýchlo potvrdí. „Len zbytočne zaberám priestor, však Vernon?“ pýta sa Harry.



Aj keď Vernon trvá na tom, aby Dudley nasadol do auta, ten podíde k Harrymu a podá mu ruku so slovami, že podľa neho zbytočne priestor nezaberá. Mnoho fanúšikov priznalo, že ak by táto scéna ostala vo filme, skutočne by ich to rozplakalo.

Niektorí si myslia, že tvorcovia urobili chybu, keď ju vystrihli. Ukazuje totiž, ako sa Dudleyho postava vyvíjala a menila. Objavili sa dokonca aj komentáre, že tvorcovia vystrihli viacero scén, ktoré mali radšej vo filme ponechať. Film by bol vďaka nim omnoho lepší.