Fanúšikovia Harryho Pottera padnú do kolien: Konečne zverejnili prvé zábery nového seriálu

Foto: Screen Instagram (HBO)

Zuzana Veslíková
Uvidíme ho už tento rok.

Fanúšikovia Harryho Pottera odpočítavali uplynulé hodiny. HBO totiž najprv zverejnila fotografiu z pripravovaného seriálu zo sveta Rokfortu, na ktorej sa nachádzal nový Harry, ktorého stvárni herec Dominic McLaughlin. Tvorcovia k nemu pridali len stručný popis „zajtra“. 

Milovníci ságy o mladom čarodejníkovi neskrývali svoje nadšenie a zároveň nedočkavosť. „Zajtra“ konečne nastalo a HBO zverejnila k pripravovanej novinke aj prvú ukážku. Vďaka nej môžeme konečne nahliadnuť do sveta seriálového Harryho Pottera.

 

Nová éra Rokfortu

„Začína sa nová éra Rokfortu,“ avizuje HBO. V krátkej ukážke vidíme okrem Harryho aj Hagrida a sledujeme ikonický prvý príchod našich obľúbených hrdinov do čarodejníckej školy. Ľudia sršia nadšením.

HBO okrem záberov zverejnila aj ďalšiu skvelú správu, a to, že nového Harryho Pottera a Kameň mudrcov uvidíme už tieto Vianoce.

 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ako dobre poznáš najznámejšie filmy? 80 % Slovákov zabudlo, kto hral vo filme Titanic

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
