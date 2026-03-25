Fanúšikovia Harryho Pottera padnú do kolien: Konečne zverejnili prvé zábery nového seriálu

Fanúšikovia Harryho Pottera odpočítavali uplynulé hodiny. HBO totiž najprv zverejnila fotografiu z pripravovaného seriálu zo sveta Rokfortu, na ktorej sa nachádzal nový Harry, ktorého stvárni herec Dominic McLaughlin. Tvorcovia k nemu pridali len stručný popis „zajtra“.
Milovníci ságy o mladom čarodejníkovi neskrývali svoje nadšenie a zároveň nedočkavosť. „Zajtra“ konečne nastalo a HBO zverejnila k pripravovanej novinke aj prvú ukážku. Vďaka nej môžeme konečne nahliadnuť do sveta seriálového Harryho Pottera.
Nová éra Rokfortu
„Začína sa nová éra Rokfortu,“ avizuje HBO. V krátkej ukážke vidíme okrem Harryho aj Hagrida a sledujeme ikonický prvý príchod našich obľúbených hrdinov do čarodejníckej školy. Ľudia sršia nadšením.
HBO okrem záberov zverejnila aj ďalšiu skvelú správu, a to, že nového Harryho Pottera a Kameň mudrcov uvidíme už tieto Vianoce.
