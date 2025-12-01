Rokovania na Floride trvali štyri hodiny: USA aj Ukrajina hovoria o citeľnom posune, Trump však vidí zásadnú komplikáciu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Witkoff má už o pár dní rokovať s Putinom.

Rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou na Floride sa v nedeľu po približne štyroch hodinách skončili. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce.

Ukrajinskí vyjednávači hodnotili stretnutie ako úspešné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP. „Mali sme ďalšie veľmi produktívne stretnutie, nadväzujúce na Ženevu a na udalosti tohto týždňa,“ uviedol Rubio po skončení schôdzky.

Doplnil, že diskusie neboli venované len podmienkam ukončenia vojny na Ukrajine. „Ide aj o podmienky, ktoré Ukrajine zabezpečia dlhodobú prosperitu… Myslím si, že na tom dnes pracujeme, ale je ešte veľa práce pred nami,“ poznamenal.

Úloha Ruska v prípadnej dohode

Šéf americkej diplomacie podotkol, že Rusko bude hrať kľúčovú úlohu v akejkoľvek mierovej dohode. „Je tu veľa premenných a samozrejme je tu ešte jedna strana, ktorá bude musieť byť súčasťou rovnice,“ povedal Rubio.

Foto: SITA/AP

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva, označil rokovania za produktívne a úspešné. „Naším cieľom je prosperujúca a silná Ukrajina. Diskutovali sme o všetkých záležitostiach, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité. A USA nás veľmi podporili,“ skonštatoval Umerov. Podľa CNN ani jeden z predstaviteľov delegácií neodpovedal novinárom na otázky.

Napäté, no konštruktívne diskusie

Nemenovaný zdroj pre AFP uviedol, že rokovania vôbec neboli jednoduché. „Proces hľadania formulácií a riešení nie je ľahký,“ uviedol, avšak diskusiu označil za konštruktívnu.

Z amerických predstaviteľov bol na stretnutí aj osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Práve Witkoff by mal nasledujúci týždeň odcestovať do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Sky New píše, že súčasťou delegácie by mohol byť aj Kushner. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že schôdzka by sa mala uskutočniť do štvrtka.

Sporný 28 bodový plán

Spojené štáty po konzultáciách s ruskými predstaviteľmi pripravili 28 bodový plán na ukončenie bojov, ktorý podľa medializovaných správ počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Predošlú nedeľu o úpravách návrhu, ktorý mnohé krajiny aj odborníci vnímali ako proruský, rokovali v Ženeve zástupcovia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Podľa Trumpa dokument po týchto rokovaniach prešiel bližšie nešpecifikovanými zmenami. Rokovania ocenili ukrajinskí predstavitelia.

Trump vidí „dobrú šancu“ na dohodu

Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň konštatoval, že korupčný škandál, ktorý zasiahol vládu v Kyjeve, tomuto úsiliu nepomáha.

Foto: SITA/AP

TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu CNN. „Na Ukrajine je niekoľko zložitých problémov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One, pričom narážal na „prebiehajúcu korupčnú situáciu, ktorá nie je užitočná“. „Myslím si však, že existuje dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ uviedol Trump.

Korupčný škandál v Kyjeve

Vyšetrovanie korupcie v energetickom sektore prinútilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať minulý týždeň šéfa svojej kancelárie a hlavného vyjednávača Andrija Jermaka.

Rozhovory o dosiahnutí dohody podľa neho „pokračujú a pokračujú dobre“. „Chceme zabrániť zabíjaniu ľudí,“ konštatoval šéf Bieleho domu. Dodal, že po nedeľňajších rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi hovoril s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a svojím osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.

Reakcia Zelenského

V príspevku na platforme X Zelenskyj po rokovaniach na Floride poďakoval Trumpovi za čas, ktorý venuje úsiliu na ukončenie vojny s Ruskom. „Je dôležité, aby mali rozhovory konštruktívnu dynamiku a aby sa o všetkých otázkach diskutovalo otvorene a so zameraním na zabezpečenie suverenity a národných záujmov Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj.

Zdroj z prostredia Trumpovej administratívy v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že Witkoff v pondelok odcestuje do Moskvy, kde by mal nasledujúci deň rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

