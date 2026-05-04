Cameron Diaz porodila svoje tretie dieťa v 53 rokoch. Syn dostal meno s námorníckym nádychom

Foto: Instagram (benjaminmadden, camerondiaz)

Frederika Lyžičiar
Vo veku, keď mnohí už myslia na pokojnejšie obdobie života, Cameron Diaz opäť mení plienky.

Cameron Diaz a Benji Madden patria medzi páry, ktoré si svoje súkromie strážia mimoriadne dôsledne. O to väčším prekvapením bolo, keď sa podelili o radostnú novinku – ich rodina sa rozrástla o tretie dieťa.

Ako uvádza denník People, správu o narodení syna oznámil Benji Madden v pondelok 4. mája na Instagrame. Hudobník zverejnil kresbu pirátskej lode s nápisom „Nautas Madden“, čím prezradil aj nezvyčajné meno bábätka. Okrem nej pridal aj ďalšie ilustrácie, napríklad kardinála či rastlinu v črepníku.

 

Rodina sa rozrástla, no súkromie si strážia ďalej

Cameron Diaz sa vo veku 53 rokov stala trojnásobnou mamou. S manželom Benjim Maddenom privítali syna Nautasa, no tak ako pri starších deťoch, ani tentoraz nezverejnili jeho fotografiu ani ďalšie podrobnosti o narodení. „Cameron a ja sme šťastní, nadšení a cítime sa nesmierne požehnaní, že môžeme oznámiť narodenie nášho tretieho dieťaťa, Nautasa Maddena. Vitaj na svete, synček!!“ napísal spevák skupiny Good Charlotte.

 

Manželia sú známi tým, že svoje deti nevystavujú pozornosti verejnosti. O rodinnom živote hovoria iba výnimočne a fotografie detí nezverejňujú online. Okrem malého Nautasa vychovávajú aj dcéru Raddix Wildflower Madden, ktorá má 6 rokov, a syna Cardinala Maddena, ktorý má 2 roky. „Milujeme život s našou rodinou – naše deti sú zdravé a šťastné a sme vďační!!! Skvele sa bavíme, posielame všetky naše najlepšie želania – rodina Maddenovcov,“ dodal Benji.

Materstvo prišlo neskôr

