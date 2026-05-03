Šťastlivec vyhral jackpot v hodnote 1,16 milióna eur: Peniaze mu takmer unikli

Muž žijúci v anglickom grófstve South Gloucestershire si podal víťazný tiket ešte v novembri 2025, ale výhru si prišiel vyzdvihnúť doslova niekoľko hodín pred vypršaním lehoty.
V hre Lotto sa 1. novembra 2025 žrebovalo o jackpot vo výške jeden milión libier (približne 1,16 milióna eur).
Vtedy ešte neznámy hráč správne uhádol päť zo šiestich hlavných čísel – 17, 18, 31, 36, 39 a 51 – a aj bonusové číslo 29. O prípade informoval portál TN Nova s odvolaním sa na britský denník Mirror.
Využil všetkých 180 dní
Na prihlásenie výhry mal šťastlivec štandardných 180 dní od žrebovania. Túto lehotu však využil do poslednej minúty. Či na tiket výherca jednoducho zabudol a objavil ho až neskôr, známe nie je.
Isté je, že o svoje peniaze napokon neprišiel – hoci k tomu naozaj nemal ďaleko.
Lotéria stanovila konečný termín na polnoc 30. apríla 2026. Muž si o výhru prišiel požiadať práve v tento deň, doslova len niekoľko hodín pred vypršaním platnosti tiketu.
Andy Carter, hlavný poradca pre výhercov v spoločnosti Allwyn, uviedol: „Získať výhru v hodnote, ktorá mení život, a to len pár hodín pred uplynutím lehoty, je mimoriadne zriedkavé. Nie je bežné ani to, že výhry zostanú nevyzdvihnuté – nieto ešte, že si po ne niekto príde v poslednej chvíli.“
Ako dodal, lotéria sa aktívne snaží vypátrať výhercov aj v prípadoch, keď si výhru neprevezmú sami. „Hľadáme stratených výhercov. Je skvelé vidieť, že sa niekto prihlásil o miliónovú výhru práve po našej výzve. Srdečne mu gratulujeme a teší nás, že ho môžeme podporiť na začiatku jeho novej životnej kapitoly,“ uzavrel.
Nahlásiť chybu v článku