Matovič tvrdí, že Šimečka „blúznil“, že sa podvod s jeho mamou nestal. Je pripravená niesť následky

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PS Michala Šimečku i samotné PS, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka Marta Šimečková. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov v prieskumoch verejnej mienky po tom, čo vyšli najavo pochybenia v účtovníctve OZ. Šimečka by mal podľa Matoviča dať dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu.
Podľa Matoviča Šimečka „blúznil“, že sa podvod nestal
Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii poukázal na prieskumy viacerých agentúr za obdobie od januára 2025 do marca 2026. Prudký prepad podpory opozičných strán nastal podľa neho po januári, keďže v tom čase zverejnili audit v prípade OZ Projekt Fórum.
„Výrazne dôležité bolo pre samotný prepad to, ako líder opozície a zástupcovia alebo vedenie Progresívneho Slovenska tento podvod komunikovali svojim voličom,“ vyhlásil Matovič. Šimečka podľa neho „blúznil“, že sa podvod nestal a išlo len o administratívne pochybenie.
Hnutie Slovensko vyzvalo predstaviteľov PS, aby sa začali správať zodpovedne voči krajine aj voči svojim partnerom v opozícii. Šimečka podľa Matoviča podcenil svojich voličov. „Keď opozícia komplet aj s naším hnutím nespojí sily, nič nedosiahneme,“ vyhlásil Matovič s tým, že keď bude líder opozície robiť zásadné komunikačné prešľapy, súčasná vláda bude „búchať šampanské“.
Šimečková je pripravená niesť právne následky
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Marta Šimečková. Polícia v marci začala v súvislosti s Projektom Fórum nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu.
Šimečková vyhlásila, že sa nikdy na tomto združení neobohatila, ale, naopak, zadlžila sa, aby projekt udržala. Je pripravená niesť právne následky.
Šimečka tvrdí, že s kauzou nič nemá a z dokumentov vyplýva, že ani jeho mama nerobila žiadne podvody. Takisto uviedol, že jeho mama je v prípade finančných nedostatkov pripravená niesť dôsledky. Šimečka hovorí, že ako predseda PS má čerstvý mandát z nedávneho snemu hnutia a bude vo funkcii pokračovať.
