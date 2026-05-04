Historický úlovok v Atlantiku: Španielska polícia zadržala loď s rekordnými 40 tonami kokaínu

Španielska polícia zadržala loď v Atlantickom oceáne s obrovským množstvom kokaínu, pričom zásielka môže dosahovať až 40 ton. Civilná garda plavidlo zachytila v medzinárodných vodách pri Kanárskych ostrovoch v piatok a zadržala približne 20 osôb.
Podľa odborového združenia AUGC bola loď „úplne naplnená balíkmi drog“, pričom množstvo sa odhaduje na 35 až 40 ton. „Ide o historický záchyt,“ uviedli zdroje, ktoré upozornili na bezprecedentný rozsah operácie.
Mali ho chcieť distribuovať do Európy
Plavidlo vyplávalo z Freetownu v Sierra Leone a smerovalo do líbyjského Benghází. Podľa vyšetrovateľov však existuje podozrenie, že cieľom bolo preloženie drog na menšie lode a ich následná distribúcia do Európy. „Vyloženie takého objemu kokaínu v Líbyi nedáva veľký zmysel,“ uviedli zdroje s tým, že operácia pravdepodobne zahŕňa medzinárodné pašerácke siete.
Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska označil zásah za mimoriadne významný. „Ide o jeden z najväčších záchytov, nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni,“ povedal novinárom.
Vyšetrovanie prebieha v režime utajenia na základe rozhodnutia súdu a úrady zatiaľ neposkytujú podrobnosti. Civilná garda odmietla oficiálne potvrdiť rozsah operácie.
Španielsko patrí medzi hlavné vstupné brány drog do Európy vďaka svojej polohe a väzbám na Latinskú Ameriku. V roku 2024 tam polícia zadržala rekordných 13 ton kokaínu v prístave Algeciras, zatiaľ čo začiatkom tohto roka zachytila takmer desať ton drog na mori.
