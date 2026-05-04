ZSSK upozorňuje cestujúcich na mimoriadne výluky. Spoločnosť zaviedla opatrenia

Cestujúcich v železničnej doprave čakajú v najbližších dňoch na viaceré mimoriadne zmeny v železničnej doprave. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, dôvodom sú výlukové a rekonštrukčné práce na infraštruktúre na Slovensku aj v Maďarsku, ktoré ovplyvnia regionálne aj medzinárodné spojenia.
ZSSK odporúča cestujúcim prísť na stanicu s časovým predstihom
Najbližšie sa zmeny dotknú trate medzi Trnavou a Leopoldovom, kde budú práce predĺžené aj na utorok 5. a stredu 6. mája. Regionálne expresy a osobné vlaky budú v týchto dňoch premávať len po Leopoldov, pričom úsek do Trnavy bude bez vlakovej dopravy. Cestujúci budú môcť využiť prestup na rýchliky Považan, ktoré budú v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj v Brestovanoch a budú v nich uznávané aj lístky regionálnej dopravy, vrátane nároku na bezplatnú prepravu.
Ďalšie obmedzenia sa týkajú medzinárodnej linky medzi Košicami a Budapešťou. V úseku po maďarskú stanicu Hidasnémeti sú od pondelka 4. do štvrtka 7. mája vybrané vlaky EuroCity nahradené autobusovou dopravou. Autobusy budú z Košíc odchádzať o 22 minút skôr, aby bol zabezpečený prestup na nadväzujúce vlaky smerujúce do Budapešti. „Cestujúcim preto odporúčame prísť na stanicu s dostatočnou časovou rezervou,“ uviedol Baček.
Zmeny čakajú aj cestujúcich na trase medzi Bratislavou a Budapešťou. V období od piatka 8. do nedele 10. mája budú niektoré medzinárodné vlaky mimoriadne začínať alebo končiť v staniciach Budapest Keleti alebo Vác. Dôvodom sú modernizačné práce na železničnej infraštruktúre v maďarskej metropole. Pre cestujúcich smerujúcich do stanice Budapest Nyugati zabezpečí maďarský dopravca náhradnú kyvadlovú vlakovú dopravu z Vácu.
ZSSK odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave a prísť na stanicu s dostatočným časovým predstihom, najmä pri prestupoch na náhradnú autobusovú dopravu.
