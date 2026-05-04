Po celom svete sa tvoria „tepelné ostrovy dát“ a vedci kričia na poplach

datove centrum

Ilustračná foto: chaddavis.photography from United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
Teplota zemského povrchu sa môže po spustení dátového centra pre umelú inteligenciu (AI) zvýšiť v priemere o 2 °C.

Vedci priniesli novú štúdiu v marci 2026 pod vedením Andrea Marinoniho. Vedec pôsobí ako docent v skupine pre pozorovanie Zeme na Univerzite v Cambridgei.

Spolu s kolegami sa rozhodol preskúmať jav, o ktorom zatiaľ existuje pomerne málo vedeckých poznatkov.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Vedci varujú: Umelá inteligencia dáva zlé rady v oblasti zdravia. Určili najhorší chatbot
2.
Ak používate umelú inteligenciu, hrozí vám strašná vec: Vieme, ako to napraviť
3.
Umelá inteligencia do 9 rokov vymaže 7 % profesií: Pozrite si, ktoré tri nikdy nenahradí
Zobraziť všetky články (39)

Vedci v najnovšej štúdii preskúmali teplo, ktoré uvoľňujú rozsiahle dátové centrá pri svojich energeticky náročných procesoch vrátane výpočtov a prevádzky chladiacich systémov. Správu priniesol portál CNN s odvolaním sa na novú štúdiu, ktorá ešte nebola recenzovaná.

Analyzovali viac ako 6 000 lokalít

Výskum vedci realizovali analýzou údajov zo vzdialených senzorov za posledných 20 rokov.

Tie následne porovnali s rozmiestnením tzv. hyperscalerov.

Ide o veľkokapacitné dátové centrá s tisíckami serverov, ktoré môžu zaberať plochu presahujúcu 9,3 hektára, teda približne rozlohu 13 futbalových ihrísk.

Väčšina týchto dátových centier vznikla v priebehu poslednej dekády.

datove centrum
Ilustračná foto: Rsparks3, CC0, via Wikimedia Commons

Vedci analyzovali viac ako 6 000 lokalít. Zamerali sa výlučne na zariadenia mimo husto osídlených oblastí, pretože sa chceli vyhnúť skresleniu výsledkov vplyvmi, ako sú priemyselná výroba či vykurovanie domácností. Z dát okrem toho odfiltrovali sezónne výkyvy aj dlhodobý trend globálneho otepľovania s cieľom skúmať výlučne samotný efekt tepelných emisií dátových centier.

Anomálny nárast teploty zasahuje oblasti až do vzdialenosti takmer 10 kilometrov

Vedci zistili, že povrch v bezprostrednej blízkosti dátových centier sa v priemere oteplil približne o 2 °C, pričom v extrémnych prípadoch po spustení prevádzky vzrástla povrchová teplota až o 9,1 °C. Tieto zistenia sa konzistentne potvrdili naprieč rôznymi časťami sveta.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac