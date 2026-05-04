Po celom svete sa tvoria „tepelné ostrovy dát“ a vedci kričia na poplach

Vedci priniesli novú štúdiu v marci 2026 pod vedením Andrea Marinoniho. Vedec pôsobí ako docent v skupine pre pozorovanie Zeme na Univerzite v Cambridgei.
Spolu s kolegami sa rozhodol preskúmať jav, o ktorom zatiaľ existuje pomerne málo vedeckých poznatkov.
Vedci v najnovšej štúdii preskúmali teplo, ktoré uvoľňujú rozsiahle dátové centrá pri svojich energeticky náročných procesoch vrátane výpočtov a prevádzky chladiacich systémov. Správu priniesol portál CNN s odvolaním sa na novú štúdiu, ktorá ešte nebola recenzovaná.
Analyzovali viac ako 6 000 lokalít
Výskum vedci realizovali analýzou údajov zo vzdialených senzorov za posledných 20 rokov.
Tie následne porovnali s rozmiestnením tzv. hyperscalerov.
Ide o veľkokapacitné dátové centrá s tisíckami serverov, ktoré môžu zaberať plochu presahujúcu 9,3 hektára, teda približne rozlohu 13 futbalových ihrísk.
Väčšina týchto dátových centier vznikla v priebehu poslednej dekády.
Vedci analyzovali viac ako 6 000 lokalít. Zamerali sa výlučne na zariadenia mimo husto osídlených oblastí, pretože sa chceli vyhnúť skresleniu výsledkov vplyvmi, ako sú priemyselná výroba či vykurovanie domácností. Z dát okrem toho odfiltrovali sezónne výkyvy aj dlhodobý trend globálneho otepľovania s cieľom skúmať výlučne samotný efekt tepelných emisií dátových centier.
Anomálny nárast teploty zasahuje oblasti až do vzdialenosti takmer 10 kilometrov
Vedci zistili, že povrch v bezprostrednej blízkosti dátových centier sa v priemere oteplil približne o 2 °C, pričom v extrémnych prípadoch po spustení prevádzky vzrástla povrchová teplota až o 9,1 °C. Tieto zistenia sa konzistentne potvrdili naprieč rôznymi časťami sveta.
